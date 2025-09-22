Ελληνοαμερικανός κατηγορεί παιδιά γερουσιαστή ότι ώθησαν τον σύζυγό του σε αυτοκτονία με ομοφοβικές προσβολές - iefimerida.gr

Σοκαριστική αγωγή ισχυρίζεται ότι τα παιδιά του δημοκρατικού γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον βασάνιζαν αδιάκοπα τον προσωπικό βοηθό της μητέρας τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία.

Ο Μπράντον Ο'Μπράιαν, 35 ετών, εργαζόταν για τη σύζυγο του γερουσιαστή, Νάνσι Μπας Γουάιντεν, ιδιοκτήτρια του φημισμένου Strand Bookstore, από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2024 και είχε «συχνά την ευθύνη» να φροντίζει τα μικρά παιδιά του ζευγαριού, όπως για παράδειγμα να τα οδηγεί στο σχολείο στη Νέα Υόρκη και να τα προσέχει κατά τη διάρκεια εκδρομών στη Disneyworld.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχυρίζεται ο σύζυγός του Ο'Μπράιαν

Η ανησυχητική συμπεριφορά ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η τότε 10χρονη κόρη του ζευγαριού έκανε «σεξουαλικά άσεμνα» σχόλια και τον ρώτησε για την «προσωπική του ζωή» ενώ την πήγαινε στο σχολείο, όπως αναφέρει ο σύζυγος του Ο’ Μπράιαν, Τόμας Μαλτέζος, σε δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε εναντίον της Μπας Γουάιντεν και της εταιρείας της, Bass Real Estate LLC. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η μητέρα του κοριτσιού φέρεται να μην έκανε τίποτα για τη συμπεριφορά της κόρης της.

Σύμφωνα με την αγωγή και ο έφηβος γιος των Γουάιντεν εξαπέλυε ομοφοβικές προσβολές εναντίον του Ο’Μπράιεν και τον είχε απειλήσει ότι «η ποδοσφαιρική του ομάδα θα τον βίαζε». Φέρεται επίσης να πέταξε αντικείμενα στον Ο’Μπράιεν και η μητέρα κάποια στιγμή χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον του γιου της για να τον συγκρατήσει, αλλά κατά λάθος ψέκασε και τον βοηθό της. Όπως ισχυρίζεται ο Μαλτέζος, περιστατικά έλαβαν χώρα στη Disney μπροστά στον ίδιο και τη μητέρα του.

Από την πλευρά του οι δικηγόροι της επιχειρηματία ζητούν να απορριφθεί η αγωγή υποστηρίζοντας ότι είναι «αβάσιμη και βαθιά παραπλανητική» και «γεμάτη ψευδείς κατηγορίες». «Φαίνεται να πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τη σοβαρή παράβαση του ίδιου του Ο'Μπράιαν, συμπεριλαμβανομένου ενός τεκμηριωμένου μοτίβου κλοπής από εκείνους για τους οποίους εργαζόταν κάποτε», ανέφερε εκπρόσωπος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραίτηση και η αυτοκτονία

Ο Ο'Μπράιαν παραιτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και μία ημέρα μετά η Μπας Γουάιντεν υπέβαλε αναφορά στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης κατηγορώντας τον ότι έκλεψε 650.000 δολάρια από πιστωτικές κάρτες και για άλλες κλοπές. Η επιχειρηματίας φέρεται επίσης να προσέλαβε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ για να «ερευνήσει την προσωπική ζωή και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του κ. Ο'Μπράιαν» και να «διέδωσε ψευδείς φήμες».

Ο Ο'Μπράιαν αυτοκτόνησε στις 26 Μαΐου. Ο Μαλτέζος ανακοίνωσε τον θάνατο του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνοντας συντετριμμένος. Οι αρχές απέσυραν την υπόθεση κλοπής μετά την αυτοκτονία, ενώ οι δικηγόροι του Μαλτέζος επέμειναν ότι η κατηγορία ήταν ψευδής.

Πηγή: New York Post