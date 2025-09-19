Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα -Πότε καταφθάνει στην πρεσβεία, οι προκλήσεις - iefimerida.gr

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την υπογραφή του διορισμού της και την επικείμενη ορκωμοσία της να σηματοδοτούν την έναρξη της αποστολής της στην Αθήνα.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά της.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μετά από μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία, με τη νέα διαδικασία έγκρισης κυβερνητικών διορισμών να απαιτεί πλέον μόνο απλή πλειοψηφία για να προχωρήσει, αντί της προηγούμενης απαιτούμενης πλειοψηφίας των 60 ψήφων. Η αλλαγή αυτή, η οποία επήλθε μετά την απόφαση των Ρεπουμπλικανών, επιτάχυνε τη διαδικασία και επιτρέπει την ταχύτερη επικύρωση των διορισμών, αν και δεν έλειψαν οι καθυστερήσεις.

Γιατί καθυστέρησε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Αρχικά, η κ. Γκίλφοϊλ επρόκειτο να έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ήδη από το καλοκαίρι, αλλά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, ειδικά μετά την υπερψήφιση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διορισμών.

Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θουν, αναφέρθηκε σε αυτές τις καθυστερήσεις δηλώνοντας πως, αν η Γερουσία είχε ακολουθήσει τον ρυθμό των διορισμών του Ιουλίου, θα υπήρχαν «εκατοντάδες άδεια γραφεία» στις τελευταίες ημέρες της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας και η τελική έγκριση του διορισμού της Γκίλφοϊλ ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, καθώς η νέα πρέσβης αναλαμβάνει τα ηνία μιας σημαντικής διπλωματικής αποστολής.

Το «ελληνικό όνειρο» της Γκίλφοϊλ γίνεται πραγματικότητα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με την επίσημη τελετή ορκωμοσίας να αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην Γκίλφοϊλ που επικαλείται η Daily Mail, η νέα πρέσβης αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα και να μετακομίσει στην επίσημη κατοικία της Πρεσβείας πριν από το τέλος Οκτωβρίου.

Η Γκίλφοϊλ διαδέχεται τον πρέσβη Γιώργο Τσούνη και θα αναλάβει τα ηνία σε μια εποχή σημαντικών διπλωματικών προκλήσεων και ευκαιριών. Η ίδια δήλωσε «Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους Αμερικανούς Πατέρες του Έθνους και συνεχίζουν να καθοδηγούν τη χώρα.

Η Γκίλφοϊλ πέρασε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας στις 9 Ιουλίου, όπου η υποψηφιότητά της υποστηρίχθηκε από 12 Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, καθώς και από μια Δημοκρατική, τη γερουσιαστή Ζαν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ. Ανάμεσα στους υποστηρικτές της παρευρέθησαν ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ, καθώς και ο γιος της, Ρόναν, και ο αδελφός της, Άντονι Γκίλφοϊλ. Παρά την προσωπική σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκίλφοϊλ και ο πρώην αρραβωνιαστικός της δεν έχουν αποκλείσει τη δυνατότητα συνεργασίας σε επαγγελματικό και διπλωματικό επίπεδο.

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές διπλωματικές προκλήσεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις αυξανόμενες εντάσεις με την Τουρκία και τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Κύπρο.

Η Γκίλφοϊλ φαίνεται έτοιμη να φέρει μια νέα προοπτική στην αμερικανική διπλωματία στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις πλούσιες πολιτικές και προσωπικές της εμπειρίες με το πάθος της για τη στήριξη των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.