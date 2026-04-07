«Εφιαλτική νύχτα, είμαστε ταμπουρωμένοι στα σπίτια μας»: Ελληνίδα που ζει στο Κατάρ περιγράφει στο iefimerida - iefimerida.gr

Τα όσα εκτυλίσσονται στο Κατάρ, όπου οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς, περιγράφει Ελληνίδα που ζει στη χώρα.



Μιλώντας στο iefimerida.gr κάνει λόγο για «εφιαλτική νύχτα», περιγράφοντας τα όσα συγκλονιστικά ζει, καθώς ο Τραμπ απείλησε να «αφανίσει» το Ιράν.

«Ελπίζουμε να μη χτυπήσουν στα τυφλά» λέει η Ελληνίδα που ζει στο Κατάρ

Όπως λέει: «Η σημερινή νύχτα αναμένεται εφιαλτική. Ακούμε συνεχώς βομβαρδισμούς και είμαστε ταμπουρωμένοι στα σπίτια μας. Δεν ξέρουμε τι χτυπάνε και για να είμαι ειλικρινής δεν τολμάμε να πλησιάσουμε τα παράθυρα για να δούμε τι συμβαίνει. Ελπίζουμε να μη χτυπήσουν στα τυφλά. Πιθανότατα θα χτυπήσουν είτε αμερικανικές επιχειρήσεις είτε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».

«Λάβαμε όλοι μηνύματα στα κινητά μας για μέτρα αυτοπροστασίας. Θα πάμε στα υπόγεια εάν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί, γιατί εδώ δεν υπάρχουν καταφύγια όπως στο Ισραήλ. Πριν από λίγο η πρεσβεία της Ισπανίας έστειλε μήνυμα στα κινητά των πολιτών να γεμίσουν μπιτόνια με νερά και να εφοδιαστούν με είδη πρώτης ανάγκης, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μείνουν μέσα στα σπίτια για πολλές ώρες ή και ημέρες. Φαίνεται ότι μετά τη δήλωση Τραμπ η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για την Ντόχα, το Κατάρ και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του», προσθέτει στο iefimerida.gr.