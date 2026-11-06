Έλληνας συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν -Τι υποστηρίζει ο ίδιος - iefimerida.gr

Αθώος δηλώνει ένας 46χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών με κίνητρο την κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Ι.Α. φέρεται να παρακολουθούσε έναν δημοσιογράφο που εργάζεται για το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και διέμενε στη Γερμανία, εμφανίστηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (Old Bailey).

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Κατά τη διαδικασία της ακρόασης, περιορίστηκε στην επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων και στη δήλωση της αθωότητάς του.

Οι παρακολουθήσεις σε Λονδίνο και Μπράιτον

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας, ο 46χρονος ταξίδεψε δύο φορές στη χώρα μέσα στο 2026, με σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για γνωστό Ιρανό δημοσιογράφο.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος παρακολούθησε διάφορες τοποθεσίες στο Λονδίνο και το Μπράιτον, οι οποίες συνδέονταν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης περιλαμβάνεται και η φερόμενη χρήση κρυφής κάμερας, η οποία είχε τοποθετηθεί μέσα σε κάλτσα και αποκρυβεί σε δέντρο, προκειμένου να καταγράφει κινήσεις και δραστηριότητες.

Ο ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος συνελήφθη τον Μάιο του 2026 σε παραθαλάσσια πόλη στη νότια Αγγλία. Κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία είχε αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

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Η σύνδεση με το Iran International

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο δημοσιογράφος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο των παρακολουθήσεων εργάζεται για το Iran International TV, ένα μέσο ενημέρωσης που ασκεί κριτική στην ιρανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές, η κυβέρνηση του Ιράν έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη σύλληψή του, απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act), καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι ενέργειές του εξυπηρετούσαν συμφέροντα του Ιράν.

Η κύρια δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο του 2027 και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η υπεράσπισή του δεν έχει ακόμη καταθέσει την επίσημη θέση της.