«Η γη άρχισε να τρέμει, πηγαίναμε δεξιά και αριστερά»: Έλληνας περιγράφει στο iefimerida πώς έζησε τον φονικό σεισμό στην Κολομβία - iefimerida.gr

Για λίγα δευτερόλεπτα, η γη έμοιαζε να χάνει κάθε ισορροπία. Σπίτια και κτίρια δοκιμάστηκαν, άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους και σε πολλές περιοχές της Κολομβίας άρχισε ένας αγώνας για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και την καταγραφή των ζημιών.

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας αναστάτωση ακόμη και πέρα από τα σύνορα της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 70 νεκροί, ενώ έχουν γίνει δεκάδες μετασεισμοί, ισχυροί και μεσαίου μεγέθους.

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Έλληνας περιγράφει στο iefimerida πώς έζησε τον φονικό σεισμό

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έζησαν τη βίαιη δόνηση ήταν και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ένας Έλληνας που έχει κάνει εδώ και 14 χρόνια την Κολομβία δεύτερη πατρίδα του. Βρίσκεται στην περιοχή Huila, όπου δραστηριοποιείται στον χώρο του καφέ, και την ώρα του σεισμού βρισκόταν στο σπίτι του. Το δικό του σπίτι δεν υπέστη ζημιές, όμως η ένταση της δόνησης ήταν τέτοια που ακόμη και η φύση γύρω του έμοιαζε να παρασύρεται από τον σεισμό.

«Χορεύανε τα δέντρα τσιφτετέλι», περιγράφει στο iefimerida χαρακτηριστικά, θέλοντας να αποδώσει με τον δικό του, παραστατικό τρόπο τη σφοδρότητα της δόνησης. «Η κίνηση ήταν τόσο έντονη, ώστε τα φυτά, τα δένδρα γύρω μας έμοιαζαν να πηγαίνουν από τη μια πλευρά στην άλλη».

Παρά την ένταση, ο ίδιος δεν ένιωσε ιδιαίτερο φόβο. Η περιοχή όπου ζει δεν έχει την πυκνή δόμηση των μεγάλων αστικών κέντρων, ούτε τα πολύ μεγάλα κτίρια που μπορούν να μετατραπούν σε εφιάλτη για τους κατοίκους.

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«Η γη άρχισε να τρέμει και να πηγαίνουμε αριστερά και δεξιά, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθούμε όρθιοι», λέει ο κ. Χριστόπουλος.

Η σεισμική δόνηση δεν περιορίστηκε στα όρια της Κολομβίας. Έγινε αισθητή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Ισημερινός, το Περού, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα, μας λέει ο ίδιος.

O Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος μένει στην Κολομβία εδώ και 14 χρόνια

Δεν υπάρχει αναφορά για τραυματία Έλληνα από τον σεισμό στην Κολομβία

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Χριστόπουλο, στην Κολομβία ζουν περίπου 80 με 90 Έλληνες, μαζί με τα παιδιά τους, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μέσω εφαρμογής και -όπως λέει ο κ. Χριστόπουλος- δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

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«Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για Έλληνα τραυματία ή νεκρό, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και ήδη γίνονται μετασεισμοί. Αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που εκτιμώ ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και στην ένταση των σεισμικών φαινομένων».

O Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος μένει στην Κολομβία εδώ και 14 χρόνια

Για τον κ. Χριστόπουλο, όπως και για τους υπόλοιπους κατοίκους, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Η καταγραφή των ζημιών συνεχίζεται, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι να αποσαφηνιστεί η πλήρης εικόνα που άφησε πίσω της η ισχυρή σεισμική δόνηση, με την Κολομβία να μετρά τις πληγές της.

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό στην Κολομβία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και παιδιά, με τη λίστα των νεκρών να μεγαλώνει διαρκώς.

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Η φονική δόνηση προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ακόμη ατόμων στο διαμέρισμα Τσόκο, στα βορειοδυτικά της Κολομβίας, όπως επιβεβαίωσε η τοπική κυβερνήτρια, Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μανιθάλες.

Οι μεγαλύτερες συνέπειες καταγράφονται στην περιοχή Valle del Cauca, όπου βρίσκεται και το Κάλι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 27 άνθρωποι έχασαν εκεί τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι αναφέρθηκαν στην Περέιρα από τον δήμαρχο της πόλης, Μαουρίσιο Σαλαζάρ, σε τελευταία ενημέρωση.