Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον στο iefimerida: «Αν χάσει ο Τραμπ τον έλεγχο της Γερουσίας, θα αμφισβητηθεί εκ των έσω» - iefimerida.gr

Την ώρα που δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τονίζουν την κρισιμότητα της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης, δυο χρόνια μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο iefimerida ο Χάρης Μυλωνάς, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρασιατικών Μελετών στο George Washington University, επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί να αλλάξει τη σχέση του Κογκρέσου με τον πρόεδρο Τραμπ.

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«Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν πάντα σημασία»

«Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν πάντα σημασία, αφού καθορίζουν ποιος ελέγχει το Κογκρέσο, και αυτό επηρεάζει τη νομοθετική εξουσία, τις εξεταστικές επιτροπές και τους διορισμούς αξιωματούχων», λέει ο κ. Μυλωνάς και συνεχίζει:

«Ειρωνικά, η σημασία τους ίσως αυτή τη φορά να είναι μικρότερη από ό,τι συνήθως. Ο πρόεδρος Τραμπ κυβερνά σε μεγάλο βαθμό με προεδρικά διατάγματα και εκτελεστικές αποφάσεις, που παρακάμπτουν τη νομοθετική διαδικασία και ελέγχονται τελικά κυρίως από τη δικαστική εξουσία. Όταν η εξουσία ασκείται έτσι, το Κογκρέσο έχει λιγότερους νόμους να ελέγξει και λιγότερα μέσα να αντιδράσει.»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έλληνα καθηγητή, το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει σημαντικές ανατροπές, ακόμα και αμφισβήτηση του Ντόναλντ Τραμπ από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

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«Ο βασικός λόγος που έχουν μεγάλη σημασία οι ενδιάμεσες εκλογές είναι άλλος. Μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για αμφισβήτηση του προέδρου Τραμπ μέσα στο ίδιο του το κόμμα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό», σημειώνει ο Χάρης Μυλωνάς, ενώ τονίζει ότι το εύρος μιας ενδεχόμενης νίκης των Δημοκρατικών θα αποτελέσει και την πυξίδα του κόμματος προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Παράλληλα, θα φανεί προς τα πού κινείται, ή πού θα κινηθεί, το Δημοκρατικό κόμμα. Μια νίκη των Δημοκρατικών με μεγάλη διαφορά θα τους επιτρέψει να κινηθούν προς το μετριοπαθές κέντρο. Μια νίκη με μικρή διαφορά θα ενισχύσει την επιρροή της αριστερής πτέρυγας, αφού οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα χρειάζονται τη συναίνεσή της» , λέει ο καθηγητής του George Washington University.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης του εκλογικού αποτελέσματος, οι Δημοκρατικοί, όπως εξηγεί ο Χάρης Μυλωνάς, φαίνεται να εξασφαλίζουν πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για την επικράτηση στη Γερουσία μπορεί να εξελιχθεί στο απόλυτο θρίλερ.

«Οι περισσότερες προβλέψεις δίνουν πλειοψηφία στους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με μέσο όρο περίπου 239 έδρες από τις 435. Αυτό το σενάριο επικρατεί στα περισσότερα μοντέλα των συναδέλφων μου με πιθανότητα κοντά στο 90%. Τα πράγματα στη Γερουσία είναι πολύ πιο ρευστά. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις ακόμη γερουσιαστές για να αποκτήσουν πλειοψηφία, τρεις θα οδηγούσαν σε ισοψηφία 50-50, αφού η ψήφος του αντιπροέδρου Vance διατηρεί τον έλεγχο στα χέρια των Ρεπουμπλικανών. Τα στατιστικά μοντέλα, βάσει των δημοσκοπήσεων, δίνουν κατά μέσο όρο 66% πιθανότητα σε επικράτηση των Δημοκρατικών και στη Γερουσία, αλλά υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των διαφορετικών δημοσκοπήσεων», σημειώνει ο κ. Μυλωνάς, δίνοντας και τη δική του πρόβλεψη:

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« Η εκτίμησή μου είναι ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι Βουλή των Αντιπροσώπων υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και Γερουσία σε ισοψηφία. Σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τη Γερουσία, θα μπορέσουν να μπλοκάρουν περαιτέρω διορισμούς του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, και το περιθώριο για αμφισβήτηση από μέσα θα μεγαλώσει», καταλήγει ο Έλληνας καθηγητής.



Χάρης Μυλωνάς, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρασιατικών Μελετών στο George Washington University

Στις σημερινές εκλογές, επανεκλέγονται το σύνολο των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι 35 από τους 100 Αμερικανούς γερουσιαστές.