Η Ελλάδα εξαιρεί τους Βρετανούς ταξιδιώτες από βιομετρικό έλεγχο -Τι είναι το «EES» και πότε ξεκινά για επισκέπτες εκτός Σένγκεν - iefimerida.gr

Η Ελλάδα, παρά το νέο σύστυμα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ, ανακοίνωσε -μέσω της πρεσβείς στο Λονδίνο- ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες δεν θα υποχρεωθούν σε βιομετρικό έλεγχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης των συνοριακών ελέγχων εδώ και περίπου μία δεκαετία, με στόχο τη δημιουργία πλήρως «ψηφιακών συνόρων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, το «EES» (Entry Exit System) προβλέπει την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν, με αρχική προθεσμία εφαρμογής την 10η Απριλίου.

Παρότι αρκετά κράτη έχουν ήδη προσαρμοστεί στο νέο σύστημα, η ελληνική απόφαση να εξαιρεθούν προσωρινά οι Βρετανοί επισκέπτες από τη βιομετρική καταγραφή προκάλεσε έκπληξη στον τουριστικό τομέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ταξιδιώτες με Βρετανικό διαβατήριο δε θα υποχρεώνονται σε βιομετρική σάρωση

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Indipendent, σύμφωνα με ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, οι κάτοχοι βρετανικού διαβατηρίου δεν θα υπόκεινται σε βιομετρική σάρωση στα ελληνικά σημεία εισόδου.

Η διευθύντρια του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελένη Σκαρβέλη, ανέφερε ότι η απόφαση στοχεύει στη διασφάλιση μιας πιο ομαλής διαδικασίας άφιξης για τους ταξιδιώτες, σημειώνοντας ότι στην πράξη η είσοδος των Βρετανών θα συνεχίσει να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, μέσω ελέγχου και σφράγισης διαβατηρίων.

Οι βιομετρικές υποδομές που έχουν εγκατασταθεί σε ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να χρησιμοποιούνται κανονικά για άλλους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, όπως πολίτες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, αλλά όχι για τους Βρετανούς.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές, επιμένοντας ότι το σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο στα κράτη Σένγκεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πλαίσιο του EES επιτρέπει μόνο περιορισμένες και προσωρινές παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις αυξημένης συμφόρησης, όχι όμως γενικευμένες εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένες εθνικότητες για ολόκληρη τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται η δημιουργία ειδικών λωρίδων ελέγχου στα ελληνικά αεροδρόμια για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι παραμένουν η μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.