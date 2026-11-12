Στιγμές αγωνίας στο Ελιζέ: Κατέρρευσε φρουρός μπροστά στον Μακρόν -Έσπευσε να τον βοηθήσει

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, όταν μέλος της προεδρικής Φρουράς κατέρρευσε μπροστά στον Εμανουέλ Μακρόν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος ετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον Σλοβάκο ομόλογό του, Πέτερ Πελεγκρίνι, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι για συνάντηση με τον Μακρόν.

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Ξαφνικά ο φρουρός έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, δίπλα από τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού του προεδρικού μεγάρου, έσπευσε αμέσως να προσφέρει βοήθεια στον άνδρα. Στη συνέχεια ο φρουρός δέχθηκε τις πρώτες φροντίδες από το προσωπικό και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο γρήγορα συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στιγμή που καταρρέει ο φρουρός μπροστά στον Μακρόν

«Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιούν ανθρώπους ως αγάλματα. Φτάνει πια αυτή η ανοησία», έγραψε ένας χρήστης, σχολιάζοντας την παρατεταμένη ακινησία που απαιτείται από τους φρουρούς κατά τη διάρκεια των επίσημων τελετών.

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«Κάποιος πίσω του λιποθυμά, αλλά ο άλλος φρουρός εξακολουθεί να στέκεται ακίνητος. Ανθρωπιά», ανέφερε ένας άλλος σχολιαστής, ειρωνικά.

Τρίτος χρήστης απέδωσε την κατάρρευση στην πολύωρη ακινησία, γράφοντας: «Στην εκπαίδευση νεοσύλλεκτων το βλέπεις συνέχεια, επειδή οι άνθρωποι τεντώνουν και κλειδώνουν τα γόνατά τους, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί το αίμα και να λιποθυμούν».

Δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την κατάρρευση του φρουρού.