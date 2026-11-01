Έληξε η εξαήμερη εκεχειρία -πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ- στο Ολέσκι της Ουκρανίας: Πάνω από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν - iefimerida.gr

Η εξαήμερη τοπική εκεχειρία στην πόλη Ολέσκι, στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, έληξε και επίσημα, αφού επέτρεψε την απομάκρυνση περισσότερων από 500 κατοίκων.

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ, συζύγου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, μεταδίδει το Sky News.

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Το Ολέσκι και οι κάτοικοί του βρίσκονταν ουσιαστικά αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ η πόλη έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις στρατιωτικές επιθέσεις από το 2022.

Η διαδρομή των εκατοντάδων κατοίκων

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, περισσότεροι από 500 κάτοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν την πόλη. Αρχικά μετακινήθηκαν μέσω της χερσονήσου της Κριμαίας προς τη Ρωσία και στη συνέχεια ταξίδεψαν αεροπορικώς στη Λευκορωσία. Από εκεί εισήλθαν ξανά στην Ουκρανία μέσω των περιοχών του Κιέβου και του Τσερνίχιβ.

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν στην πόλη Ολέσκι ανθρωπιστική βοήθεια και προμήθειες για όσους κατοίκους επέλεξαν να παραμείνουν στην πόλη.

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Η μεγαλύτερη τοπική παύση των εχθροπραξιών

Η λήξη της εκεχειρίας είχε οριστεί για τα μεσάνυχτα, ώρα Μόσχας, δηλαδή στις 23:00 ώρα Έλλαδας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερης διάρκειας τοπική παύση των μαχών από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, παρά τη συγκεκριμένη συμφωνία, οι φονικές επιθέσεις συνεχίστηκαν τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας ότι η προσωρινή εκεχειρία δεν σηματοδοτεί ευρύτερη αποκλιμάκωση του πολέμου.