Συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα: Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Εκουαδόρ και άλλοι πέντε Αμερικανοί στα θύματα - iefimerida.gr

Λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στην Κένυα είδαν το φως της δημοσιότητας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Επτά άνθρωποι, έξι τουρίστες και ο πιλότος, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην κεντρική Κένυα. Το δυστύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε, παρασύροντας στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, και η σύζυγός του.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού, Ρομπέρτο Λούκε, επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτησή του.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως πέντε Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται επίσης στα θύματα της τραγωδίας. Η επίσημη ενημέρωση των αμερικανικών αρχών προσθέτει νέα διάσταση στο δυστύχημα στην Κένυα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε στην κεντρική Κένυα, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο και τους έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

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Συνολικά επτά άνθρωποι, έξι τουρίστες και ο πιλότος, έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Εκουαδόρ, ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, μαζί με τη σύζυγό του.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Εκουαδόρ.

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Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε πως πέντε Aμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται επίσης στα θύματα της τραγωδίας.