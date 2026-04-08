Δραματικό βίντεο: Ελικόπτερο της Ακτοφυλακής έσωσε 4 άτομα που πάλευαν με κύματα 4 μέτρων ανοικτά του Λονγκ Άιλαντ [βίντεο] - iefimerida.gr

Δραματικές εικόνες από νυχτερινή επιχείρηση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ για τη διάσωση τεσσάρων ατόμων από ακυβέρνητο σκάφος εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής καταγράφει βίντεο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περιγραφή του περιστατικού: σκάφος «Proudfoot» εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω βλάβης, παρασυρόμενο από κύματα, τρία μίλια νοτιοδυτικά της νησίδας Moriches Inlet.

Αρχικές προσπάθειες διάσωσης από τοπικές Αρχές απέτυχαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους διασώστες.

Ελικόπτερο της Ακτοφυλακής έφτασε στο σημείο και πραγματοποίησε επιτυχή διάσωση των τεσσάρων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Γκαμπρέσκι.

Οι τέσσερις διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, το σκάφος βρέθηκε σε καλή κατάσταση και οι Αρχές τονίζουν τη σημασία του εξοπλισμού ασφαλείας στη θάλασσα.

Το περιστατικό ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι Αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου γύρω στις 17:45 τοπική ώρα για το σκάφος «Proudfoot», μήκους περίπου 13 μέτρων, το οποίο είχε υποστεί βλάβη και παρασυρόταν από κύματα ύψους έως και 4 μέτρων.

Ανεπιτυχείς αρχικές προσπάθειες διάσωσης

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, το σκάφος βρισκόταν περίπου τρία μίλια νοτιοδυτικά της νησίδας Moriches Inlet, στην κομητεία Σάφολκ της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι πρώτες προσπάθειες διάσωσης από τοπικές Αρχές και διασώστες απέτυχαν, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Η κρίσιμη επιχείρηση του ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής

Τελικά, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο τύπου MH-60T Jayhawk από την αεροπορική βάση της Ακτοφυλακής στο Ακρωτήριο Κοντ , το οποίο έφτασε στο σημείο γύρω στις 20:30.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η αγωνιώδης επιχείρηση: το πλήρωμα κατεβάζει ειδικό μεταλλικό καλάθι προς το σκάφος, το οποίο κλυδωνίζεται έντονα από τα κύματα, και ανασύρει έναν-έναν τους δύο άνδρες και τις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο «Proudfoot».

Αίσιο τέλος, χωρίς τραυματισμούς

Μέχρι τις 21:42, και οι τέσσερις επιβαίνοντες είχαν μεταφερθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Γκαμπρέσκι, όπου τους περίμεναν διασώστες. Σύμφωνα με τις Αρχές, κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το σκάφος ξεβράστηκε την επόμενη ημέρα σε ακτή της νήσου Φάιρ, παραμένοντας σε καλή κατάσταση, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής υπογράμμισαν ότι η επιχείρηση ανέδειξε τη σημασία του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας και της αξιόπιστης επικοινωνίας στη θάλασσα.

Όπως τόνισαν, η χρήση σωσιβίων και άλλων μέσων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε θαλάσσιο ταξίδι, ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών.