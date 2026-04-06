Γερμανία: Ελεύθερος αφέθηκε λύκος που επιτέθηκε σε γυναίκα στο Αμβούργο -Του τοποθετήθηκε πομπός εντοπισμού - iefimerida.gr

Ελεύθερος αφέθηκε λύκος που αιχμαλωτίστηκε στη Γερμανία, έπειτα από επίθεση σε γυναίκα σε προάστιο του Αμβούργου.

Η διαδικασία απελευθέρωσης του λύκου έγινε την Κυριακή, χωρίς να αποκαλυφθεί η ακριβής τοποθεσία, ενώ του τοποθετήθηκε πομπός εντοπισμού,

«Βρήκαμε μια νομικά ασφαλή λύση με την επανένταξη αυτού του λύκου στο φυσικό του περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των κατοίκων και την ευημερία του ζώου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καταρίνα Φέγκεμπανκ.

Χάρη στη συσκευή που τοποθετήθηκε στο ζώο, σε περίπτωση που ο λύκος προσεγγίσει ξανά κατοικημένη περιοχή, οι αρχές θα μπορούσαν να παρέμβουν και να τον εντοπίσουν γρήγορα.

Το χρονικό του περιστατικού με την επίθεση του λύκου σε γυναίκα σε εμπορικό κέντρο

Ο λύκος εθεάθη σε προάστιο του Αμβούργου στα τέλη Μαρτίου. Το βράδυ της 30ής Μαρτίου μπήκε σε εμπορικό κέντρο της Αλτόνα και επιτέθηκε σε μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών. Συνεργεία τον εντόπισαν αργότερα στη λίμνη Μπινενάλστερ, όπου τον αιχμαλώτισαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο λύκος φέρεται να δάγκωσε τη γυναίκα την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να ανοίξει την αυτόματη γυάλινη πόρτα, ώστε να βγει έξω το άγριο ζώο. Υπάρχει επίσης μια μαρτυρία που αναφέρει ότι ο λύκος όρμησε πάνω στη γυναίκα, αλλά δεν τη δάγκωσε.

Χθες Κυριακή, σχεδόν 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο όπου παρέμενε αιχμάλωτος ο λύκος, προκειμένου να πιέσουν τις αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ