Eλεγχόμενη έκρηξη αυτοκινήτου έξω από σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο, εκκενώθηκε ο χώρος -Τι ανακοίνωσε η αστυνομία - iefimerida.gr

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη κατά τη διάρκεια του έκτακτου συμβάντος κοντά στο σταθμό London St Pancras International, το οποίο οδήγησε στην εκκένωση του σταθμού.

Η αστυνομία έχει πλέον δηλώσει ότι το εγκαταλελειμμένο όχημα, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο της επέμβασης, δεν είναι ύποπτο.

Ένα κατεστραμμένο Nissan Juke φωτογραφήθηκε στην οδό Pancras Road έξω από το σταθμό, με σημαντικές ζημιές στο πίσω μέρος του, σπασμένο πίσω παρμπρίζ, καθώς και συντρίμμια και σπασμένα γυαλιά στον δρόμο. Το καπό του ήταν επίσης ανοιχτό και μέρος της γύρω περιοχής είχε αποκλειστεί.

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Eλεγχόμενη έκρηξη αυτοκινήτου στο Λονδίνο

Ο σταθμός St Pancras εκκενώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπιζαν το περιστατικό, ενώ η TfL ανέφερε ότι η κύρια και η βόρεια είσοδος του σταθμού King’s Cross St Pancras του μετρό έκλεισαν κατόπιν αιτήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Οι υπηρεσίες του μετρό συνέχισαν να λειτουργούν.

Και οι δύο σταθμοί έχουν πλέον ανοίξει ξανά πλήρως.

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Το περιστατικό προκάλεσε επίσης διαταραχές στην οδό Pancras Road, με μερική διακοπή της κυκλοφορίας και σχηματισμό ουρών και στις δύο κατευθύνσεις.

Το BPI News αναζητά περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις που οδήγησαν στην επέμβαση της αστυνομίας και το κατεστραμμένο όχημα που απεικονίζεται στη σκηνή.