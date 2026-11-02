Η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας: Οι πολιτείες και οι αναμετρήσεις που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών - iefimerida.gr

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτελούν κρίσιμη δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο για το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα 53 έδρες, έναντι 47 των Δημοκρατικών. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις έδρες. Η έκβαση των εκλογών θα καθορίσει εάν ο Τραμπ θα συνεχίσει να διαθέτει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου ή εάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

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Στην αρχή της εκλογικής χρονιάς, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρούνταν δύσκολο. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση του κόστους ζωής έχουν μεταβάλει τα δεδομένα σε αρκετές πολιτείες. Έτσι, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πλέον ανταγωνιστικοί ακόμη και σε πολιτείες που ο Τραμπ είχε κερδίσει με σημαντική διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν τις έδρες τους, αλλά και να διεκδικήσουν εκείνες που κατέχουν οι Δημοκρατικοί. Ακολουθούν οι σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν τον συσχετισμό δυνάμεων στη Γερουσία.

Ποιες πολιτείες διεκδικούν οι Δημοκρατικοί

Αλάσκα

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στην πρώην βουλευτή Μαίρη Πελτόλα και έναν συνονόματό του.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικών μέσων την περασμένη εβδομάδα, συνεργάτες της Πελτόλα φέρονται να συνεργάστηκαν με δικηγόρους και ανώτερα στελέχη της προεκλογικής της εκστρατείας, προκειμένου να στρατολογήσουν υποψηφίους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση.

Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Πελτόλα δήλωσε ότι η ίδια γνώριζε την προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει άμεσα σε αυτήν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «εκλογική νοθεία στο υψηλότερο επίπεδο» και υποστήριξε ότι η Πελτόλα θα πρέπει να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο και να διωχθεί ποινικά. Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντάνλιβι, έδωσε εντολή σε κρατική υπηρεσία να διερευνήσει εάν παραβιάστηκε η εκλογική νομοθεσία και εάν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών ή αστικών διώξεων.

Η Αλάσκα εφαρμόζει ένα σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο οι πολίτες μπορούν να κατατάσσουν τους υποψηφίους με βάση τις προτιμήσεις τους, αντί να επιλέγουν μόνο έναν.

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Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα υπάρχουν τρεις υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων ο Νταν Σάλιβαν, η Μαίρη Πελτόλα και ο συνυποψήφιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χαρακτηρίσει εδώ και καιρό τον τελευταίο υποψήφιο «δόλωμα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια των Δημοκρατικών να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Η Πελτόλα έχει συγκεντρώσει περίπου 37 εκατομμύρια δολάρια, έναντι σχεδόν 14 εκατομμυρίων του Σάλιβαν. Οι εξωτερικές πολιτικές οργανώσεις που στηρίζουν τα δύο κόμματα έχουν δαπανήσει συνολικά περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια, με τα ποσά να είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημένα.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει την Αλάσκα με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, δημοσκοπήσεις του προηγούμενου μήνα έδειξαν την Πελτόλα να προηγείται οριακά του Σάλιβαν.

Αϊόβα

Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, οι δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν φέρει τους Ρεπουμπλικάνους σε δύσκολη θέση στην Αϊόβα, μια πολιτεία την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

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Η απόφαση της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Τζόνι Ερνστ να μην είναι εκ νέου υποψήφια μετέτρεψε την αναμέτρηση σε μάχη. Αντίπαλοι είναι η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άσλεϊ Χίνσον και ο Δημοκρατικός πολιτειακός βουλευτής Τζος Τούρεκ, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Στην τελευταία προεκλογική της καμπάνια, η Χίνσον αναγνωρίζει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Από την πλευρά του, ο Τούρεκ υποστηρίζει ότι η Χίνσον, η οποία έχει επικρίνει τις οικονομικές συνήθειες των millennials, δεν κατανοεί τις δυσκολίες των απλών εργαζομένων.

Ο Τούρεκ έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 14 εκατομμυρίων της Χίνσον. Οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 96 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δαπανήσει 85 εκατομμύρια.

Κάνσας

Η πολιτική συγκυρία έχει μεταβάλει τα δεδομένα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη και το Κάνσας έχει εξελιχθεί σε ανταγωνιστική εκλογική περιφέρεια για τους Δημοκρατικούς.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μεταφέρει πόρους από τη Βόρεια Καρολίνα, προκειμένου να στηρίξουν τον εν ενεργεία γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως μαιευτήρας-γυναικολόγος, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με επικρίσεις επειδή είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον εκατοντάδων ασθενών για ανεξόφλητα ιατρικά χρέη.

Αντίπαλος του Μάρσαλ είναι ο Άνταμ Χάμιλτον, ιδρυτής και πάστορας μεγάλης μεθοδιστικής εκκλησίας.

Ο Χάμιλτον έχει συγκεντρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 7,5 εκατομμυρίων του Μάρσαλ. Οι Δημοκρατικοί έχουν δαπανήσει 51 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν διαθέσει 29 εκατομμύρια.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει το Κάνσας με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η πολιτεία έχει εκλέξει δύο φορές Δημοκρατική κυβερνήτη, τη Λόρα Κέλι. Παράλληλα, στελέχη των Ρεπουμπλικανών έχουν αναγνωρίσει ότι η φετινή αναμέτρηση είναι πιο ανταγωνιστική από όσο θα επιθυμούσαν.

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Η τελευταία φορά που οι ψηφοφόροι του Κάνσας εξέλεξαν Δημοκρατικό στη Γερουσία των ΗΠΑ ήταν το 1932. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ο Χάμιλτον προηγείται οριακά.

Μέιν

Το Μέιν αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των Δημοκρατικών στην αρχή της εκλογικής χρονιάς. Είναι η μοναδική πολιτεία όπου ένας εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής διεκδικεί την επανεκλογή του σε πολιτεία την οποία ο Τραμπ έχασε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η τελευταία προεκλογική διαφήμιση της γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς περιλαμβάνει τον συνταξιούχο τηλεοπτικό παρουσιαστή Μπιλ Γκριν, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τρόι Τζάκσον έχει τα προσόντα να αγοράσει έναν χωρικό τόνο καυσόξυλων, αλλά όχι να εκπροσωπήσει το Μέιν στη Γερουσία.

Ο Τζάκσον είναι υλοτόμος και πρώην πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας. Αναδείχθηκε υποψήφιος των Δημοκρατικών μετά την αποχώρηση του αρχικού υποψηφίου του κόμματος, του προοδευτικού Γκράχαμ Πλάτνερ. Ο τελευταίος δέχθηκε πιέσεις να αποσυρθεί έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες αρνήθηκε.

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Παρά το γεγονός ότι μπήκε στην εκλογική κούρσα μόλις τον Ιούλιο, ο Τζάκσον έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια περισσότερα από την Κόλινς.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, έναντι 49 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τζάκσον να προηγείται.

Βόρεια Καρολίνα

Οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για τη διατήρηση της έδρας στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να επικρατήσουν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τον προηγούμενο μήνα στο Γκρίνβιλ, ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρελό» το ενδεχόμενο να εκλεγεί ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας και Δημοκρατικός υποψήφιος, Ρόι Κούπερ.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τη Βόρεια Καρολίνα με διαφορά τριών ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η απόφαση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις να αποσυρθεί από την πολιτική δημιούργησε μια ανοιχτή εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του.

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Ο Τραμπ στήριξε τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Μάικλ Γουότλι, ως διάδοχο του Τίλις. Ωστόσο, ο Γουότλι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα ίδια οικονομικά μέσα με τον αντίπαλό του, Ρόι Κούπερ.

Οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις, που είχαν επενδύσει σημαντικά ποσά για τη διατήρηση της έδρας, άρχισαν σταδιακά να στρέφουν την προσοχή και τους πόρους τους σε άλλες πολιτείες.

Ο Κούπερ έχει συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 14 εκατομμυρίων του Γουότλι. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του Κούπερ από 9 έως 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Οχάιο

Ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2024. Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν και η αύξηση των τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν τη φετινή αναμέτρηση.

Αυτή τη φορά, αντίπαλός του είναι ο εν ενεργεία γερουσιαστής Τζον Χάστεντ, ο οποίος διορίστηκε στη Γερουσία για να καλύψει τη θέση του Τζ. Ντ. Βανς, όταν εκείνος αποχώρησε από το σώμα προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

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Ο νικητής των ειδικών εκλογών θα κληθεί να διεκδικήσει ξανά την έδρα το 2028, αυτή τη φορά για πλήρη εξαετή θητεία. Η αναμέτρηση στο Οχάιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες εκλογικές μάχες της χώρας, με τις δαπάνες εξωτερικών οργανώσεων να πλησιάζουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν διαθέσει 237 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 150 εκατομμύρια. Ο Μπράουν έχει συγκεντρώσει 68 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 20 εκατομμυρίων του Χάστεντ.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μπράουν να προηγείται έως και πέντε ποσοστιαίες μονάδες, ενώ άλλες καταγράφουν ισοπαλία.

Νότια Καρολίνα

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τη Νότια Καρολίνα με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτεία ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας απρόσμενα ανταγωνιστικής αναμέτρησης, σε μια πολιτεία που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1998.

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Μετά τον θάνατο του συμμάχου του, γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Τραμπ επιδίωξε να διοριστεί στη θέση του η αδελφή του, Ντάρλιν Γκράχαμ. Στη συνέχεια, την ενθάρρυνε να διεκδικήσει και μια πλήρη εξαετή θητεία, παρά την περιορισμένη δημόσια παρουσία και την έλλειψη πολιτικής εμπειρίας της.

Η Γκράχαμ κέρδισε τις ειδικές προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με την υποστήριξη του Τραμπ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει ιδιαίτερη γνώση σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι το δυνατό της σημείο».

Απέναντί της βρίσκεται η Δημοκρατική Άνι Άντριους, παιδίατρος, η οποία έχει συγκεντρώσει 22 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την αντίπαλό της. Οι εξωτερικές οργανώσεις των Ρεπουμπλικανών έχουν διαθέσει 22 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση της έδρας, ενώ οι αντίστοιχες οργανώσεις των Δημοκρατικών έχουν επενδύσει 18 εκατομμύρια.

Τέξας

Μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δαπανήσει το εντυπωσιακό ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων στο Τέξας, μια πολιτεία όπου κανένας Δημοκρατικός δεν έχει κερδίσει πολιτειακή εκλογή σε ολόκληρη την επικράτεια από το 1994.

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Ο Τραμπ είχε κερδίσει το Τέξας με διαφορά σχεδόν 14 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Παρ' όλα αυτά, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αναγκαστεί να διαθέσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο σειράς σκανδάλων.

Ο Πάξτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Κόρνιν στον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ. Ο Κόρνιν θεωρούνταν ευρέως ότι θα είχε ευκολότερο δρόμο προς τη νίκη, ενώ μετά την ήττα του δεν έχει ακόμη εκφράσει τη στήριξή του στον Πάξτον, έπειτα από μια ιδιαίτερα σκληρή εσωκομματική αντιπαράθεση.

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες προεκλογικές εμφανίσεις στην πολιτεία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Πάξτον υπολείπεται του Δημοκρατικού πολιτειακού βουλευτή Τζέιμς Ταλαρίκο.

Ο Ταλαρίκο έχει συγκεντρώσει 124 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον Πάξτον κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

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Οι Δημοκρατικοί έχουν διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω εξωτερικών οργανώσεων για την υποστήριξη του υποψηφίου τους. Το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, μόνο ένα μέρος των συνολικών δαπανών των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν μια έδρα με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για το κόμμα τους.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ταλαρίκο να προηγείται με διαφορά από δύο έως οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.

Σε ποιες πολιτείες διεκδικούν έδρες οι Ρεπουμπλικανοί

Τζόρτζια

Η Τζόρτζια ήταν μία από τις δύο σημαντικότερες ευκαιρίες των Ρεπουμπλικανών στην αρχή του εκλογικού κύκλου, καθώς ο Τραμπ είχε κερδίσει την πολιτεία με διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Κόλινς δυσκολεύεται να περιορίσει τη διαφορά από τον εν ενεργεία Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιθανά πρόσωπα που θα διεκδικήσουν το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

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Ο Όσοφ έχει συγκεντρώσει 126 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον Κόλινς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά τον Όσοφ να προηγείται.

Μίσιγκαν

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την κατάκτηση μιας ανοιχτής έδρας στο Μίσιγκαν. Η αναμέτρηση αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο αμφίρροπη μεταξύ των εδρών που κατέχουν σήμερα οι Δημοκρατικοί.

Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει διχασμένο μετά την επικράτηση του προοδευτικού υποψηφίου Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στις προκριματικές εκλογές, όπου νίκησε οριακά τη μετριοπαθή βουλευτή Χέιλι Στίβενς.

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Η Στίβενς προκάλεσε ανατροπή στην προεκλογική εκστρατεία το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ανακοίνωσε απροσδόκητα τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, πρώην βουλευτή των ΗΠΑ.

Ο Ελ-Σαγιέντ και η Στίβενς είχαν συγκρουστεί έντονα για τη στάση τους απέναντι στη Μέση Ανατολή. Ο Ελ-Σαγιέντ έχει ασκήσει κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας, ενώ η Στίβενς έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, έχει δεχθεί επιθέσεις με χαρακτηρισμούς που τον παρουσιάζουν ως επικίνδυνο ριζοσπάστη και αμφισβητούν την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ελ-Σαγιέντ έχει συγκεντρώσει 54 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 23 εκατομμυρίων του Ρότζερς. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν διαθέσει 157 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επενδύσει 89 εκατομμύρια.

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Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ελ-Σαγιέντ να προηγείται με διαφορά έξι έως εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Μινεσότα

Στη Μινεσότα, η αντικυβερνήτης Πέγκι Φλάναγκαν αντιμετωπίζει τη Ρεπουμπλικανή υποψήφια Μισέλ Ταφόγια, πρώην αθλητική δημοσιογράφο του NFL.

Η Ταφόγια συνδέει την αντίπαλό της με το σκάνδαλο απάτης που αφορά προγράμματα παιδικής φροντίδας στην πολιτεία. Η υπόθεση αυτή συνέβαλε στην απόφαση του Δημοκρατικού κυβερνήτη Τιμ Γουόλς να μην επιδιώξει την επανεκλογή του.

Σε αντίθεση με αρκετούς Δημοκρατικούς υποψηφίους σε άλλες πολιτείες, η Φλάναγκαν έχει συγκεντρώσει λιγότερα χρήματα από τη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό της: 11,6 εκατομμύρια δολάρια έναντι 12,5 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, οι εξωτερικές οργανώσεις έχουν επενδύσει σχετικά μικρά ποσά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς άλλες πολιτείες έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι Ρεπουμπλικανικές και οι Δημοκρατικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει από 1,8 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

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Η Φλάναγκαν προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η τότε υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, είχε κερδίσει τη Μινεσότα με διαφορά τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Νιου Χάμσαϊρ

Οι Δημοκρατικοί καλούνται να υπερασπιστούν ακόμη μία ανοιχτή έδρα στο Νιου Χάμσαϊρ, μια πολιτεία την οποία η Καμάλα Χάρις είχε κερδίσει με διαφορά σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Ο eελληνικής καταγωγής Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας διεκδικεί την έδρα απέναντι στον επίσης ελληνικής καταγωγής πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, ο οποίος είχε ηττηθεί το 2008 από τη Δημοκρατική Τζιν Σαχίν.

Το επώνυμο Σουνούνου είναι ιδιαίτερα γνωστό στην πολιτική ζωή της πολιτείας. Ο αδελφός του Τζον, Κρις, διετέλεσε κυβερνήτης μέχρι πέρυσι, ενώ ο πατέρας τους, επίσης ονόματι Τζον, είχε διατελέσει κυβερνήτης και προσωπάρχης του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

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Ο Πάππας έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 6 εκατομμυρίων του Σουνούνου. Παρά τη διαφορά αυτή, οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει 37 εκατομμύρια δολάρια στην αναμέτρηση, έναντι 24 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σταθερό προβάδισμα του Πάππας, από πέντε έως επτά ποσοστιαίες μονάδες.