Ελβετία: Έλιωσαν οι πάγοι και αποκαλύφθηκαν σοροί ορειβατών που αγνοούνταν εδώ και χρόνια -Η ανατριχιαστική λίστα φτάνει έως το 1925 - iefimerida.gr

Το λιώσιμο των πάγων έβαλε τέλος σε ένα μυστήριο 34 ετών στην Ελβετία αφού ανακαλύφθηκαν οι σοροί δύο ορειβατών, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί το 1992.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πεζοπόρος ενημέρωσε τις αρχές για τον εντοπισμό δύο ανθρώπινων σορών στον παγετώνα Τριφτ στις ελβετικές Άλπεις.

Η σύγκριση των προφίλ DNA στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Βαλέ οδήγησε στην επίσημη ταυτοποίηση των σορών.

Οι δύο άνδρες, 39 και 41 ετών, εξαφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 1992 κατά την πορεία τους προς ένα ορειβατικό καταφύγιο.

Η αστυνομία του Βαλέ διατηρεί σχετικό κατάλογο με ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί από το 1925, κυρίως σε ορεινές περιοχές και δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Οι δύο Βέλγοι εντοπίστηκαν στον παγετώνα Τριφτ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Ειδικότερα, στις 26 Ιουλίου, ένας πεζοπόρος ενημέρωσε τις αρχές για τον εντοπισμό δύο ανθρώπινων σορών στις ελβετικές Άλπεις, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία. Ειδική ομάδα έσπευσε άμεσα στο σημείο για την περισυλλογή τους. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Νοσοκομείου του Βαλέ στη Σιόν, όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η άμεση σύγκριση των προφίλ DNA κατέστησε δυνατή την επίσημη ταυτοποίηση των δύο ανδρών ως ορειβατών που αγνοούνταν στην περιοχή του Βάισμις από το 1992», ανέφερε η αστυνομία του Βαλέ σε ανακοίνωσή της.

Τους αιφνιδίασε η επιδείνωση του καιρού

Οι δύο άνδρες ήταν Βέλγοι και, κατά την εξαφάνισή τους, ήταν 39 και 41 ετών. Είχαν ταξιδέψει στις ελβετικές Άλπεις για ορειβατική πεζοπορία.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1992, αναχώρησαν από ένα ορειβατικό καταφύγιο, που βρισκόταν σε υψόμετρο 2.726 μέτρων, με προορισμό ένα άλλο καταφύγιο. Η διαδρομή τους προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη διέλευση από την κορυφή του Βάισμις, σε υψόμετρο 4.017 μέτρων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πορείας τους, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν σημαντικά. Οι δύο ορειβάτες δεν έφτασαν ποτέ στο καταφύγιο που είχαν ως προορισμό.

Οι έρευνες που ξεκίνησαν αμέσως μετά την εξαφάνισή τους δεν είχαν αποτέλεσμα. Ελικόπτερα πέταξαν πάνω από την περιοχή, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποιο ίχνος τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα στοιχείο βρέθηκε, ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα. Τον Ιανουάριο του 1993, ένας πεζοπόρος εντόπισε έναν ορειβατικό σάκο στον παγετώνα Τριφτ. Το εύρημα έδωσε νέα κατεύθυνση στις έρευνες, όμως οι δύο άνδρες παρέμεναν άφαντοι.

Η μακριά λίστα αγνοουμένων φτάνει έως το 1925

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ διατηρεί κατάλογο με ανθρώπους που αγνοούνται από το 1925, κυρίως σε ορεινές περιοχές ή σε υδάτινα ρεύματα.

Η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στον εντοπισμό σορών ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί σε ορεινές περιοχές αρκετές δεκαετίες νωρίτερα.

Πέρυσι, για παράδειγμα, εντοπίστηκαν οστά ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1994 στην οροσειρά Ομπεργκάμπελχορν, κοντά στο Ζερμάτ, στο καντόνι Βαλέ.