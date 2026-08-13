Εκτροχιάστηκε τρένο στην Αγγλία -Δύο σοβαρά τραυματίες και εικόνες χάους [βίντεο] - iefimerida.gr

Τρένο εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο ανατολικό Σάσεξ στην Αγγλία προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το οκταβάγονο τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Haywards Heath και Lewes, βγήκε από τις ράγες περίπου στις 15:54, τοπική ώρα ενώ τα δρομολόγια αναμένεται να παραμείνουν ακυρωμένα έως τις 22:00.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων ανέφερε ότι στο τρένο επέβαιναν περίπου 150 άτομα όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Λιούις.

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Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δύο ασθενείς υπέστησαν σοβαρά τραύματα και άλλοι εννέα ασθενείς υπέστησαν λιγότερο σοβαρά τραύματα.

«Οι ασθενείς εξετάστηκαν και έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία και περίθαλψη.

«Αρκετοί επιβάτες που δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό κοινοτικό κέντρο, όπου λαμβάνουν υποστήριξη από συνεργαζόμενους φορείς.»

Πρόσθεσε ότι συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο σοβαρό συμβάν σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προέτρεψε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή ενώ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία απεγκλωβισμού και των τελευταίων επιβατών.

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Εκτροχιάστηκε τρένο στην Αγγλία

Τα τρία πίσω βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν στο πλάι, με ένα από αυτά να γλιστρά εν μέρει στην πλαγιά. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι φέρεται να εγκλωβίστηκαν, ενώ άλλοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους. Πολλά ελικόπτερα-ασθενοφόρα μετέφεραν πολλούς τραυματίες, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες πάνω στα αναποδογυρισμένα βαγόνια και διασώστες να τους απομακρύνουν.

Ένας πατέρας, που ταξίδευε με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, υποστήριξε ότι είδε προειδοποίηση σε πινακίδα δίπλα στις γραμμές λίγο πριν το δυστύχημα. Άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι το βαγόνι του εκτινάχθηκε «κάθετα προς τα πάνω» πριν πέσει ξανά με δύναμη.

Σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής φάνηκε να υπάρχει παραμόρφωση, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία του εκτροχιασμού.