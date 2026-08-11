Εκτοξεύονται οι τιμές ξενοδοχείων σε Ισλανδία και Ισπανία ενόψει της ολικής έκλειψης ηλίου -Ζαλίζουν οι αριθμοί για ένα δωμάτιο - iefimerida.gr

Σε επίπεδα-ρεκόρ έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες συρρέουν σε περιοχές από τις οποίες θα είναι ορατή η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει ορατή από την Ευρώπη αυτόν τον αιώνα.

Μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφεται στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, μία από τις ελάχιστες εύκολα προσβάσιμες περιοχές όπου η ολική έκλειψη θα είναι ορατή πριν από το βράδυ της Τετάρτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα ύψη οι τιμές δωματίου στο Ρέικιαβικ

Σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence, οι ταξιδιώτες πληρώνουν κατά μέσο όρο 793 δολάρια για ένα δωμάτιο στο Ρέικιαβικ την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, όπου αναμένεται η ολική έκλειψη. Η τιμή είναι αυξημένη κατά 98% σε σύγκριση με την ίδια ημέρα πέρυσι, καθώς η ζήτηση έχει εκτοξευθεί λόγω του σπάνιου ουράνιου φαινομένου.

Μεγάλη τουριστική κίνηση αναμένει και η Ισπανία, η οποία θεωρείται ένας από τους καλύτερους προορισμούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο για την παρακολούθηση της ολικής έκλειψης.

Άλλες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας είχαν καταγράψει ακόμη υψηλότερες τιμές τις προηγούμενες εβδομάδες, με τον μέσο όρο για δωμάτιο στο Ρέικιαβικ να φτάνει περίπου τα 1.012 δολάρια τη βραδιά, δηλαδή περίπου διπλάσια τιμή από πέρυσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζήτηση δεν περιορίζεται στην ισλανδική πρωτεύουσα. Χιλιάδες επισκέπτες κατευθύνονται προς τις περιοχές από όπου η ολικότητα θα είναι πιο εντυπωσιακή, ενώ ακόμη και κρουαζιερόπλοια έχουν εντάξει την Ισλανδία στα ειδικά ταξίδια τους για την έκλειψη.

Τουλάχιστον 31 κρουαζιερόπλοια, με περισσότερους από 50.000 επιβάτες, αναμένονται γύρω από την Ισλανδία για το μεγάλο γεγονός, γράφει η Iceland Review.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Δυτικά Φιόρδ, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έχουν ενισχύσει την ετοιμότητά τους, καθώς οι αρχές φοβούνται ότι ο μεγάλος αριθμός τουριστών μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το οδικό δίκτυο και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισλανδικού RÚV.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φρενίτιδα στην Ισπανία

Και στην Ισπανία, αναμένεται μεγάλη προσέλευση για την θέαση του μοναδικού φαινομένου, επισημαίνει η Guardian.

Το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου 460.000 ξένοι τουρίστες θα επισκεφθούν τη χώρα ειδικά για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο.

Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των ξενοδοχείων. Στην Α Κορούνια, στη βόρεια Ισπανία, η μέση τιμή δωματίου έχει αυξηθεί κατά 135% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 451 δολάρια.

Στη Μαγιόρκα, όπου η έκλειψη αναμένεται να είναι ορατή στον ορίζοντα κατά το ηλιοβασίλεμα, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 24%, στα περίπου 448 δολάρια. Στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και στο Μπιλμπάο, οι αυξήσεις φτάνουν το 34% και 67% αντίστοιχα.

Σε μικρότερες πόλεις και χωριά που βρίσκονται πάνω στη διαδρομή της έκλειψης, καταλύματα έχουν κλειστεί εδώ και μήνες, ενώ έχουν δημιουργηθεί ακόμη και αυτοσχέδια παρατηρητήρια από κατοίκους. Μάλιστα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις Αμερικανών ταξιδιωτών που ανταλλάσσουν σπίτια με κατοίκους της Καστίλης και Λεόν, μία από τις καλύτερες περιοχές της Ισπανίας για την παρατήρηση του φαινομένου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαζική άφιξη τουριστών προκαλεί, ωστόσο, έντονη ανησυχία στις ισπανικές αρχές λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών. Η αστυνομία εκτιμά ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν 1,5 εκατομμύριο περισσότερες μετακινήσεις με αυτοκίνητο από το συνηθισμένο.

Οι εξαιρετικά ξηρές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ υπάρχει φόβος ότι η αυξημένη κίνηση θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση των πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς.