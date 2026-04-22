Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε Τζόρτζια και Φλόριντα: Σχεδόν 50 σπίτια κατεστραμμένα, μαζικές εκκενώσεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς εκτεταμένες πυρκαγιές σε Τζόρτζια και Φλόριντα έχουν καταστρέψει σχεδόν 50 κατοικίες και έχουν αναγκάσει εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι μεγαλύτερες εστίες εντοπίζονται στη νοτιοανατολική Τζόρτζια, με δύο βασικά μέτωπα να έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην περιοχή της κομητείας Brantley, η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, καταστρέφοντας 47 σπίτια μέσα σε λίγες ώρες.

Περισσότερες από 20 πυροσβεστικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι άνεμοι μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση απρόβλεπτα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες καταστροφές.

Εκκενώσεις λόγω των πυρκαγιών και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την Federal Emergency Management Agency, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 800 εκκενώσεις, ενώ έχουν ανοίξει πέντε καταφύγια για τη φιλοξενία των πληγέντων. Οι φλόγες απειλούν ακόμη και 300 κατοικίες.

Παράλληλα, νέα εστία στην κομητεία Clinch έχει οδηγήσει σε επιπλέον εκκενώσεις, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «εξαιρετικά σοβαρή και εξελισσόμενη κατάσταση».

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με 131 ενεργά μέτωπα, τα οποία έχουν κάψει περίπου 88 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Οι αρχές κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας παρατεταμένης ξηρασίας που διαρκεί έως και 18 μήνες.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι μεγάλες πόλεις όπως η Aτλάντα, η Σαβάνα και το Τζάκσονβιλ, προκαλώντας επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Σε ορισμένες περιοχές, τα επίπεδα χαρακτηρίζονται «ανθυγιεινά», με πιθανές επιπτώσεις για το σύνολο του πληθυσμού.

Τα αίτια και οι προβλέψεις

Αν και τα αίτια των πυρκαγιών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός έντονης ξηρασίας, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωσή τους.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αρχές και τους κατοίκους.