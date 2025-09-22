Έκθεση ΕΚΤ για τηλεργασία -Πόσοι δουλεύουν από το σπίτι και πόσοι θα δέχονταν μείωση μισθού για να μην πάνε γραφείο - iefimerida.gr

Η εργασία από το σπίτι δεν αξίζει λιγότερες αποδοχές για τους περισσότερους Ευρωπαίους, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν θα ήταν πρόθυμοι να δεχτούν μια μεγάλη μείωση μισθού για να εργάζονται κάποιες ημέρες από το σπίτι.

Η μέση μείωση που θα ανέχονταν οι εργαζόμενοι για να εργάζονται δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι είναι 2,6%, αναφέρει η ΕΚΤ σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, μεταδίδει το Bloomberg.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα, που προκύπτουν από τη μηνιαία έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών της, δείχνουν ότι το 70% των ερωτηθέντων δεν θα δεχόταν καμία μείωση του μισθού για να εργαστεί από το σπίτι. Περίπου το 13% θα επέτρεπε μείωση 1%-5% και το 8% θα συναινούσε σε μείωση 6%-10%.

Παρά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να επαναφέρουν τους εργαζομένους στα γραφεία τους πέντε ημέρες την εβδομάδα, η προσέλευση στα γραφεία παραμένει χαμηλότερη από το προ της πανδημίας επίπεδα. επισημαίνει η έκθεση.

Η εργασία από το σπίτι δεν αξίζει λιγότερες αποδοχές λένε οι Ευρωπαίοι

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών που εργάζονται τουλάχιστον μερικές φορές από το σπίτι ανέρχεται στο 22,4% το 2024 - σχεδόν διπλάσιο από ό,τι ήταν το 2019.

«Διαπιστώνουμε μια μεγάλη διακύμανση στην προθυμία να δεχτεί κανείς μείωση μισθού στα διάφορα πρότυπα εργασίας από το σπίτι», έγραψαν οι οικονομολόγοι António Dias da Silva και Marco Weissler στην έκθεση της ΕΚΤ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι εργάζονται σήμερα από το σπίτι «συχνότερα τείνουν να είναι πρόθυμοι να δεχτούν μεγαλύτερη μείωση μισθού για να διατηρήσουν αυτό το εργασιακό σχήμα», με μείωση 4,6%, είπαν. «Αντίθετα, όσοι εργάζονται σήμερα από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα θα δέχονταν μείωση μισθού μόνο κατά 1,6%»