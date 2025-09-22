 Έκθεση: Αύξηση των επιθέσεων σε smartphones το πρώτο εξάμηνο του 2025 - iefimerida.gr
Έκθεση: Αύξηση των επιθέσεων σε smartphones το πρώτο εξάμηνο του 2025

Σύμφωνα με στοιχεία της Kaspersky, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 29% περισσότερες επιθέσεις σε χρήστες Android smartphones σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, και 48% περισσότερες σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Το 2025, η Kaspersky εντόπισε σημαντικές απειλές για κινητές συσκευές, όπως τα SparkCat, SparkKitty και Triada, αλλά και άλλες ενεργές απειλές, όπως εφαρμογές με περιεχόμενο για ενήλικες που μπορούσαν να προκαλέσουν επιθέσεις DDoS, καθώς και μια εφαρμογή VPN που υπέκλεπτε κωδικούς σύνδεσης αποστέλλοντάς τους μέσω SMS. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην έκθεση της Kaspersky «IT threat evolution in Q2 2025: Mobile statistics».

