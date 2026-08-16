Εκστρατεία προπαγάνδας από το Ιράν: Σήκωσαν στην κεντρική πλατεία ταμπλό με σκελετό Αμερικανού στρατιώτη - iefimerida.gr

Η Τεχεράνη επιχειρεί να προκαλέσει για ακόμη μία φορά με ένα φρικιαστικό ταμπλο στην πλατεία της Επανάστασης στο Ιράν, δείχνοντας ένα σχέδιο με νεκρό Αμερικανό στρατιώτη στα Στενά του Ορμούζ.

Το νέο τεράστιο ταμπλό στο κέντρο της Τεχεράνης απεικονίζει έναν σκελετό Αμερικανού στρατιώτη να κείτεται στη βραχώδη ακτή των Στενών του Ορμούζ, σε μία ακόμη επιθετική εικόνα της συνεχιζόμενης προπαγανδιστικής εκστρατείας του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η εικόνα, που τοποθετήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δείχνει τον σκελετό με αμερικανική σημαία ραμμένη στο μανίκι, δίπλα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που χωρίζει τον Περσικό Κόλπο από τον Κόλπο του Ομάν.

Εκστρατεία προπαγάνδας από το Ιράν στην Τεχεράνη

Ταμπλό στην Τεχεράνη / Φωτογραφία Χ

Στην ίδια απεικόνιση ένα μεγάλο πλοίο με ιρανική σημαία διασχίζει τα στενά, τα οποία πριν από τον πόλεμο μετέφεραν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η διέλευση έχει περιοριστεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση.

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Ταμπλό στην Τεχεράνη με το άγαλμα της Ελευθερίας / Φωτογραφία X

Ακολουθεί ένα προηγούμενο ταμπλό που τοποθετήθηκε αυτόν τον μήνα στην Τεχεράνη και δείχνει το Άγαλμα της Ελευθερίας πεσμένο, ενώ πλήθος Ιρανών κρατά σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σιιτικές σημαίες και πανηγυρίζει.

Στην πλατεία Επανάστασης είχε εμφανιστεί προηγουμένως και ταμπλό με τον Ντόναλντ Τραμπ να κείτεται νεκρός σε μαύρο φέρετρο.

Tαμπλό με τον Τραμπ σε φέρετερο/ Φωτογραφία χ

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Η Τεχεράνη έχει ορκιστεί εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινή αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη την πρώτη ημέρα του πολέμου.