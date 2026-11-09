Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Τουρκία -Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, τουλάχιστον 3 νεκροί και 10 εγκλωβισμένοι - iefimerida.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, προκαλώντας πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 11:30, στην περιοχή Τσακμακλί, στην οδό Ατατούρκ, σε εργοαστάσιο της HABAŞ. Αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

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Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην έκρηξη έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα, ενώ 14 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 3 σοβαρά.

Σε ανακοίνωση της Νομαρχίας της Σμύρνης, αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν θεωρείται ότι προκλήθηκε από την αποκόλληση της γερανογέφυρας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης υγρού χάλυβα και την πτώση της πάνω στον κλίβανο.

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«Στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη, σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, 3 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ συνολικά 14 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά. Οι τραυματίες πολίτες μας μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής και έλαβαν ιατρική περίθαλψη. Οι εργασίες αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα από τις αρμόδιες ομάδες, με σκοπό την πρόσβαση στους 10 πολίτες που παρέμειναν κάτω από τα ερείπια μετά την έκρηξη. Έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.»

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, οι τραυματίες ενδέχεται να ξεπερνούν τους δέκα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εργαζομένους που έχουν εγκλωβιστεί εντός του εργοστασίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή την κατάστασή τους, μεταδίδει η Yeni Safak.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο εργοστάσιο.