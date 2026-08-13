Tρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών σε προάστιο της Ρώμης -Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο [βίντεο] - iefimerida.gr

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά σε προάστιο της Ρώμης έχει οδηγήσει σε κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στη Ρώμη

Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και το ναυτικό.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι η έκρηξη συνέβη, πιθανότατα, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών.

Ο ισχυρότατος θόρυβος ακούστηκε από τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ