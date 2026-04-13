Εντυπωσιακά πλάνα από την έκρηξη ηφαίστειου στην Ιαπωνία -Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 3.500 μέτρων - iefimerida.gr

Την πρώτη του μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου του 2025 έκανε το ηφαίστειο

Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας.

Το ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας.

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας,ο καπνός από την έκρηξη υψώθηκε σε σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων.

Ενα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Γης

Το Σακουρατζίμα ήταν κάποτε νησί και βρίσκεται στη νότια Ιαπωνία, στο νομαρχιακό διαμέρισμα της Καγκοσίμα, Κιούσου.

Το ηφαίστειο ήταν αδρανές για πάνω από έναν αιώνα μέχρι το 1914. Το 1914 η έκρηξή του ήταν η πιο ισχυρή του εικοστού αιώνα στην Ιαπωνία. Ροές λάβας γέμισαν το στενό μεταξύ του νησιού και της ηπειρωτικής χώρας, μετατρέποντάς το σε μια χερσόνησο.

Το Σακουρατζίμα είναι σήμερα ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Γης, καθώς από το 1955 και μετά είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό.

Η ηφαιστειακή χερσόνησος βρίσκεται απέναντι από την πόλη Καγκοσίμα , σε απόσταση μόλις οχτώ χιλιομέτρων, και έχει έκταση 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.