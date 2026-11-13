 Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν -Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν -Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα

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Πλήγματα στο Ιράν
Πλήγματα στο Ιράν / Φωτογραφία αρχείου: AP

Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα στο Ιράν καθώς υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις με τα συστήματα αεράμυνας να επιχειρούν κατά drones.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιστατικά σημειώθηκαν στην περιοχή της Τζασκ καθώς και στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, δύο στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες στις νότιες ακτές της χώρας.

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, την έκταση των ζημιών ή πιθανά θύματα.

CENTCOM: Καταρρίφθηκαν δύο ιρανικά drones με κατεύθυνση το Μπαχρέιν

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Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν, καταρρίφθηκαν προτού προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Παράλληλα, η CENTCOM διέψευσε τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με τους οποίους είχε προηγηθεί επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν, νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

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