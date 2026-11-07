Εκρήξεις στο νησί Κεσμ στον Περσικό και στο λιμάνι Τζασκ στο νότιο Ιράν - iefimerida.gr

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο ιρανικό νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στη νότια ακτή του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διευκρινίσεις για τα αίτια των εκρήξεων.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την προέλευση των αναφερόμενων εκρήξεων.

Νωρίτερα σήμερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν ζημιές.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα εν λόγω πλήγματα ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν σηματοδοτούν επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ