Εκρηκτικά στον αγωγό φυσικού αερίου TurkStream, στη Σερβία -Ρωσία και Ουγγαρία «δείχνουν» την Ουκρανία - iefimerida.gr



Την Ουκρανία δείχνει η Ρωσία ως υπεύθυνη για τα εκρηκτικά μεγάλης καταστροφικής ισχύος που βρέθηκαν χθες κοντά σε αγωγό ρωσικού φυσικού αέριου, στη Σερβία.



Τα εκρηκτικά εντόπισαν οι σερβικές αρχές κοντά τον αγωγό TurkStream στην περιοχή Κάνιζα, στην Βοϊβοντίνα, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ουγγαρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι - αν και δεν υπάρχουν ακόμη καταληκτικά αποδεικτικά στοιχεία - , είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αποδείξεις ότι η Ουκρανία είχε τοποθετήσει τα εκρηκτικά.

Πεσκόφ: Πιθανή δολιοφθορά από το Κίεβο

«Η κατάσταση είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνη. Πρόκειται για μια ενεργειακή αρτηρία κρίσιμης σημασίας, η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή κάτω από πολύ ισχυρή πίεση. Και πριν από αυτό όπως ξέρουμε το καθεστώς του Κιέβου είχε εμπλακεί ευθέως σε τέτοιες πράξεις δολιοφθοράς ενεργειακών υποδομών κρίσιμης σημασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Είναι πολύ πιθανό ενδείξεις για την εμπλοκή του καθεστώτος του Κιέβου να βρεθούν επίσης αυτήν τη φορά», πρόσθεσε, λέγοντας πως η Μόσχα ελπίζει ότι η Βουδαπέστη και το Βελιγράδι θα ενεργήσουν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την απειλή.

Από την πλευρά του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν - που την Κυριακή αντιμετωπίζει μια δύσκολη αναμέτρηση για την επανεκλογή του - είπε πως η Ουκρανία «προσπαθεί επί χρόνια να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια», αν και δεν επέρριψε ευθέως στο Κίεβο την ευθύνη για το συμβάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Κίεβο από την πλευρά του, απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσής του με τα εκρηκτικά.

Ο αποκαλούμενος «Βαλκανικός αγωγός», ο οποίος αποτελεί προέκταση του «Τουρκικού αγωγού», μεταφέρει μέσω Βουλγαρίας ρωσικό φυσικό αέριο στην Σερβία και την Ουγγαρία. Ο αγωγός αυτός αποτελεί την κυριότερη οδό προμήθειας αερίου για την Σερβία αλλά και για την Ουγγαρία μιας και διακόπηκε η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.