«Ρώσοι, γυρίστε στα σπίτια σας»: «Έκραξαν» τον Όρμπαν σε προεκλογική συγκέντρωση, για τις σχέσεις του με τη Μόσχα [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική εκστρατεία στην Ουγγαρία με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να πραγματοποιεί περιοδείες σε όλη τη χώρα ενόψει των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής.

Ωστόσο, η υποδοχή στον Όρμπαν δεν είναι παντού θερμή, καθώς σε αρκετές συγκεντρώσεις του ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ρώσοι γυρίστε στα σπίτια σας», αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκεια για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και αιφνιδιάστηκε και χαμογέλασε αμήχανα αρχικά, στη συνέχεια ο Όρμπαν άρχισε να μιλάει σαν να μην είχε γίνει τίποτα.

Το πολιτικό κλίμα στην Ουγγαρία παραμένει έντονα πολωμένο, με τη συζήτηση να ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια και να αγγίζει τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας.

Σημαντικό προβάδισμα στην αντιπολίτευση δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα Fidesz του Όρμπαν υπολείπεται του κεντροδεξιού κόμματος Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σφυγμομετρήσεις δείχνουν σημαντικό προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αν και το εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας ξακολουθεί να ευνοεί το κυβερνών στρατόπεδο.

Η αναμέτρηση θεωρείται η πιο δύσκολη για τον Όρμπαν εδώ και χρόνια, με την αντιπολίτευση να επιχειρεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, τις καταγγελίες περί διαφθοράς και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Όρμπαν δίνει μάχη για το πολιτικό του μέλλον με κινδυνολογίες

Σε μια από τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις ο Όρμπαν προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ήττα του θα θέσει σε κίνδυνο όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 16 χρόνια, που βρίσκεται στην εξουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις «ξένων μυστικών υπηρεσιών» που επιδιώκουν να προκαλέσουν χάος, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Όρμπαν επιχειρεί να παρουσιαστεί ως εγγυητής της σταθερότητας, εν μέσω μιας αβέβαιης διεθνούς συγκυρίας.

Η σκιά της Ρωσίας και οι εντάσεις με την ΕΕ

Η πολιτική του Όρμπαν απέναντι στη Ρωσία και η στάση του στο ζήτημα της Ουκρανίας αποτελούν βασικό σημείο τριβής τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατα, η απόφασή του να μπλοκάρει σημαντική χρηματοδότηση της ΕΕ προς το Κίεβο προκάλεσε αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, ενώ παραμένουν «παγωμένα» κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία λόγω ανησυχιών για διαφθορά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση Όρμπαν από την πλευρά της κατηγορεί την ΕΕ για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας.

Στήριξη από Τραμπ και Βανς χωρίς σαφή αντίκτυπο

Ο Όρμπαν έχει λάβει δημόσια στήριξη από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βουδαπέστη επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν ανατρέψει τη δυναμική των δημοσκοπήσεων.

Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή

Οι δύο βασικοί αντίπαλοι εντείνουν τις προεκλογικές τους δραστηριότητες. Ο Όρμπαν ολοκληρώνει την εκστρατεία του με συγκέντρωση στη Βουδαπέστη, ενώ ο Μαγιάρ πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων σε όλη τη χώρα, επιδιώκοντας να διατηρήσει το προβάδισμα.

Με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο, οι εκλογές της Κυριακής θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της Ουγγαρίας και τη θέση της στην Ευρώπη.