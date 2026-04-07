LIVE: «Μπορούμε να τσακίσουμε το Ιράν σε μια νύχτα» -Εκπνέει τα ξημερώματα το τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη - iefimerida.gr

Η εκατέρωθεν βομβαρδισμοί μεταξύ Ισραήλ-Ιράν συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σχεδόν ένα 24ωρο πριν λήξει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη και πυραυλικές επιθέσεις, ενώ τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα αναχαίτισαν τις απειλές, χωρίς θύματα.

Ο Τραμπ απειλεί με καταστροφή του Ιράν αν δεν συμμορφωθεί με το τελεσίγραφο, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας και συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στρατιωτικές συγκρούσεις εντείνονται στην περιοχή, με τον θάνατο Ιρανού στρατηγού από ισραηλινή επίθεση και επιθέσεις σε πετροχημικά συγκροτήματα.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας και στην Καράτζ, πόλη δυτικά της Τεχεράνης, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ή την έκταση των ζημιών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό, τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση της απειλής.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες ζημιές και η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση.

Εκπνέει τα ξημερώματα το τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διορία του τελεσιγράφου λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00 ώρα Ελλάδας), με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε πλήρη ένταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις απειλές του, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα» του Ιράν σε μόλις τέσσερις ώρες, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί. Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε πως δεν επιθυμεί πλήρη καταστροφή, αλλά τόνισε ότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν για την ελευθερία τους.

«Μπορούμε να τσακίσουμε το Ιράν σε μια νύχτα»

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός τεσσάρων ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου. Υπενθυμίζεται ότι η διορία που έδωσε χθες Κυριακή λήγει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

«Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά», δήλωσε εμφατικά ο Τραμπ. «Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», συμπλήρωσε.

Το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή». Τόνισε πάντως ότι «δεν το θέλουμε αυτό», αντιθέτως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους Ιρανούς «να ξαναχτίσουν το έθνος τους».

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ιστορική», ενώ επέκρινε τη διαρροή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο τέτοιες επιχειρήσεις.

Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ -Ιράν: Δεν μας αγγίζει η «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου

Η πρόταση για εκεχειρία που διατύπωσε το Πακιστάν απορρίφθηκε από το Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός σε αυτό το στάδιο, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές συνέπειες.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι μια εκεχειρία είναι δυνατή μόνο εάν το Ιράν παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό του και δεσμευτεί να μην επαναλάβει τον εμπλουτισμό. Ωστόσο, η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «αλαζονική ρητορική» και δηλώνοντας πως οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Στρατιωτικές εντάσεις και επιθέσεις

Στην περιοχή του Κόλπου, οι στρατιωτικές συγκρούσεις έχουν ενταθεί:

Ισραηλινή επίθεση οδήγησε στον θάνατο του υποστράτηγου Ματζίντ Χαντεμί, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ, αλλά τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως, χωρίς αναφορές για θύματα.

Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο σημαντικά πετροχημικά συγκροτήματα κοντά στο Σιράζ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το Νοτίου Παρς.

Ταυτόχρονα, ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη και στην Καράτζ, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής οι αιτίες ή οι ζημιές.

Διεθνής ανησυχία

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ένταση στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα και την ασφάλεια. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ συνιστούν «πραγματικό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια».

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τον κόσμο να παρακολουθεί με αγωνία την εκπνοή της αμερικανικής διορίας και τις ενδεχόμενες επόμενες κινήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν.