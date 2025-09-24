Εκνευρισμός στην Τουρκία για τις δηλώσεις Ρούμπιο κατά του Ερντογάν - iefimerida.gr

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προκαλέσει τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών, με τον τουρκικό τύπο να αντιδρά έντονα στις τελευταίες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο.

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Sabah αναφέρεται σε «προσβλητικές» τοποθετήσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, ενώ παράλληλα τα μέσα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία αναπαράγουν τις δηλώσεις του, ενισχύοντας τις επικρίσεις προς την κυβέρνηση.

Η αφορμή για την ένταση δόθηκε από τις δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά δεν το κατάφερε, και το ίδιο, σύμφωνα με τον Ερντογάν, συμβαίνει και με το ζήτημα της Γάζας.

Απαντώντας, ο Ρούμπιο εξέφρασε την άποψη ότι ο Τραμπ παραμένει ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που έχει τη δυνατότητα να φέρει ειρήνη στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και να συνδράμει στην επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επεσήμανε μάλιστα ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ζητούν από τις ΗΠΑ να αναλάβουν δράση και να εμπλακούν ενεργά στις κρίσεις αυτές.

«Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας την σημασία του Τραμπ ως αναντικατάστατου ηγέτη στην παγκόσμια σκηνή, σύμφωνα με την οπτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αναβρασμός στη Τουρκία για τις δηλώσεις Ρούμπιο

Η απάντηση του Ρούμπιο ερμηνεύεται από πολλούς στην Τουρκία ως μια υπαινικτική επίθεση στον ίδιο τον Ερντογάν και την πολιτική του, με τον Αμερικανό αξιωματούχο να υπονοεί ότι οι χώρες όπως η Τουρκία, παρά τις φαινομενικές δηλώσεις τους, επιθυμούν τη στήριξη των ΗΠΑ για να διαχειριστούν τις διεθνείς κρίσεις.

Η κριτική του Ρούμπιο επεκτείνεται και σε άλλες διεθνείς προκλήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο πόσο “ανεπαρκείς” θεωρούν οι ΗΠΑ τις προσπάθειες άλλων ηγετών, ενώ οι κυβερνήσεις ζητούν από την Ουάσιγκτον να αναλάβει ενεργό ρόλο.