Εκλογικός πυρετός στη Βραζιλία: Αμφίρροπη μάχη Λούλα-Μπολσονάρου για την προεδρία -Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε παράταση δύο ωρών - iefimerida.gr

Στις κάλπες προσήλθαν οι Βραζιλιάνοι για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με αντίπαλους τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λούλα διεκδικεί μια τέταρτη προεδρική θητεία, ενώ ο Μπολσονάρου επιδιώκει να επαναφέρει την οικογένειά του στην προεδρία, μετά την καταδίκη του πατέρα του, Ζαΐρ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος.

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Η εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αντιπάλους αναμένεται να είναι αμφίρροπη, καθώς πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μπολσονάρου να διατηρεί προβάδισμα.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών στις 4 Οκτωβρίου, πάνω από 341.000 Βραζιλιάνοι ψήφισαν στο εξωτερικό, περίπου το 0,3% του συνολικού αριθμού ψήφων.

Παράταση δύο ωρών στις κάλπες έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ οι κάλπες επρόκειτο να κλείσουν στις 17:00 (τοπική ώρα), το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφάσισε, σε μια σπάνια κίνηση, να παρατείνει την ψηφοφορία κατά δύο ώρες, έπειτα από καταγγελίες της πλευράς του Λούλα.

Σε δηλώσεις του, ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα ορισμένοι πολίτες να μην καταφέρουν να φτάσουν εγκαίρως στα εκλογικά τμήματα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

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Πάντως, η ψηφοφορία έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, του τρίτου μεγαλύτερου εκλογικού σώματος της Βραζιλίας στο εξωτερικό. Το ίδιο και στην Ελλάδα, ωστόσο η συμμετοχή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Οι Βραζιλιάνοι στο Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ θα είναι οι τελευταίοι που θα ψηφίσουν.

Σημειώνεται πως το αποτέλεσμα της κάλπης ενδέχεται να σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική της Βραζιλίας, στην προσέγγιση της χώρας σε ζητήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας, καθώς και στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ: Απλώς τις παρακολουθούμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να δηλώσει ποιον υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζοντας στους δημοσιογράφους ότι «Απλώς το παρακολουθούμε».

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«Η Βραζιλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα. (…) Ο βραζιλιάνικος λαός είναι φανταστικός. Αυτές είναι πολύ σημαντικές εκλογές», είχε σημειώσει πριν από λίγες ημέρες.