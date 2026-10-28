Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου με 53 έδρες αλλά χωρίς πλειοψηφία -Στις 49 το μπλοκ του Άιζενκοτ - iefimerida.gr

Κανένα κόμμα, ούτε το μπλοκ του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ούτε του Γκάντι Άιζενκοτ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εκλογικής Επιτροπής, όπως μεταδίδει το ynet, και ανεξάρτητα από τους διπλούς φακέλους, μέχρι στιγμής έχει καταμετρηθεί το 85,6% των ψήφων και περίπου το 93% των εκλογικών τμημάτων, το μπλοκ Νετανιάχου έχει 53 έδρες, το μπλοκ Άιζενκοτ 48 έδρες και τα αραβικά κόμματα 19.

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Η αντιπολίτευση, συνολικά, έχει 67 έδρες. Για την πλειοψηφία στο ισραηλινό κοινοβούλιο χρειάζονται 61 έδρες, αλλά είναι θολό για το αν η εβραϊκή αντιπολίτευση θα συνάψει συμφωνία με τα παλαιστινιακά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.



Ισραήλ: Ηγετικό στέλεχος της αραβικής αντιπολίτευσης απευθύνει κάλεσμα για μια «εβραϊκό-αραβική» συνεργασία κατά του Νετανιάχου

Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της αραβο-ισραηλινής αντιπολιτευσης απηύθυνε σήμερα κάλεσμα υπέρ της σύναψης μιας «πραγματικής εβραϊκο-αραβικής συνεργασίας», με στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία, μετά τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες δεν προκύπτει μέχρι στιγμής σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προτείνει μια πραγματική και αυθεντική εναλλακτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, που έχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα, θα πρέπει να απευθυνθεί σε εμάς και να ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή», δήλωσε σε ισραηλινά MME ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ηγετικό στέλεχος της Ενοποιημένης Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κόμματα με κατά κύριο λόγο αραβική εκλογική βάση.

Βάσει της καταμέτρησης των δύο τρίτων των ψήφων, οι δύο μεγαλύτεροι αραβο-ισραηλινοί πολιτικοί σχηματισμοί οδεύουν προς την εξασφάλιση αριθμού-ρεκόρ εδρών στην Κνεσέτ και αναδεικνύονται σε ρυθμιστές του πολιτικού σκηνικού, καθώς θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο κύριο μπλοκ της αντιπολίτευσης να εξασφαλίσει την πλειοψηφία έναντι του συνασπισμού του Νετανιάχου.