Live οι εκλογές στο Ισραήλ: Θρίλερ ανάμεσα σε Νετανιάχου και Άιζενκοτ για την πρωτιά δείχνουν τα exit polls - iefimerida.gr

Σε μια κατακερματισμένη Κνεσέτ, όπου τα μικρότερα κόμματα θα αναδειχθούν σε «ρυθμιστές» των εξελίξεων, φέρεται να οδηγούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα exit polls των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων στη χώρα.

Το αποκαλούμενο «μπλοκ της αλλαγής» υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να εξασφαλίζει 52-53 έδρες (επί συνόλου 120) στην Κνεσέτ, ενώ ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπεται να κερδίσει 50 έδρες.

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Στα αξιοσημείωτα των βουλευτικών εκλογών είναι οι εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων, τα οποία εκτιμάται πως θα καταλάβουν 17-18 έδρες. Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει για μέρες.

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Η κρίσιμη μάχη για την Κνεσέτ

Η εκλογική μάχη διεξάγεται ανάμεσα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το δεξιό κόμμα Λικούντ, από τη μία πλευρά, και στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, από την άλλη.

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, που επιδιώκει την πολιτική αλλαγή, βρίσκονται το κεντρώο Γιασάρ, με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, το κεντροδεξιό Μπιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, οι Δημοκρατικοί του Γιαΐρ Γκολάν και το Γισραέλ Μπεϊτενού του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

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Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια, στη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, στην τύχη των ομήρων και στις ευθύνες της κυβέρνησης για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Σε επίπεδα ρεκόρ κυμάνθηκε το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο στις 20:00 είχε ανέλθει στο 74,3% - αυξημένο κατά περίπου 8 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Επικαλούμενη το υψηλό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες, η κεντρική εκλογική επιτροπή απέρριψε το απόγευμα αίτημα του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας.