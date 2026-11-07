Εκλογές στη Νέα Ζηλανδία: Ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων -Αμφίρροπα τα πρώτα αποτελέσματα - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων μετά το κλείσιμο της κάλπης σήμερα στη Νέα Ζηλανδία, έπειτα από μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία της χώρας.

Αυτό καθώς ούτε το κυβερνών Εθνικό Κόμμα ούτε το Εργατικό δεν φαίνονται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν απόλυτη πλειοψηφία σ' αυτή την ψηφοφορία, στην οποία κυριαρχούν οι ανησυχίες για το κόστος ζωής.

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Το Εθνικό Κόμμα 30,90% και το Εργατικό 28,39%

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την Εκλογική Επιτροπή που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, με καταμετρημένο το 14,4% των ψήφων, το Εθνικό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,90% και το Εργατικό 28,39%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κεντρώο Κόμμα των Ευκαιριών (TOP) θα ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Ενώ η Εκλογική Επιτροπή αναμένει να ανακοινώσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από το 50% των εκλογικών τμημάτων στις 22.00 (σ.σ. τοπική ώρα, 11.00 ώρα Ελλάδας), ίσως να μην έχει προκύψει νέα κυβέρνηση έως την δημοσιοποίηση των επίσημων αποτελεσμάτων στις 27 Νοεμβρίου και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον ελπίζει ότι οι υποσχέσεις του να μην επιβάλει νέους φόρους θα βοηθήσουν τον δεξιό συνασπισμό του να παραμείνει στην εξουσία έπειτα από τρία χρόνια πολυτάραχης θητείας, με δύο άκαρπες προσπάθειες του κόμματός του να τον καθαιρέσει και την οικονομία σε ύφεση.

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Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης των Εργατικών και πρώην πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς επιδιώκει από την πλευρά του να επιβληθεί ως εναλλακτική επιλογή.

Το κόμμα του πρότεινε πακέτο μέτρων για τα οποία λέει ότι θα βοηθήσουν στην ελάφρυνση της οικονομικής πίεσης επί των Νεοζηλανδών, καθώς οι τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης παραμένει πολύ υψηλή και η ανεργία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

ΤΦ

© ΑΠΕ-ΜΠΕ