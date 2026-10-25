Εκλογές στη Σερβία: «Χάσαμε» ανακοίνωσε ο Βούτσιτς -Ιστορική νίκη της «Λίστας των Φοιτητών», στο 67,6% η προσέλευση των ψηφοφόρων - iefimerida.gr

Την ήττα του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία ανακοίνωσε ο

Αλεξάνταρ Βούτσιτς το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές. Η «Φοιτητική Λίστα» εξασφάλισε την πλειοψηφία με 52,1% και 138 έδρες, αφήνοντας το κόμμα του Βούτσιτς στη δεύτερη θέση με 39,3% και 104 έδρες.

Το εκλογικό αποτέλεσμα τερματίζει την 14ετή διακυβέρνηση του Βούτσιτς, σηματοδοτώντας νέα πολιτική εποχή. Οι προεδρικές εκλογές αναμένονται τον Δεκέμβριο, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να θεωρείται πιθανός υποψήφιος από την πλευρά των νικητών.

Έντονοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο στρατηγείο της «Φοιτητικής Λίστας» και στους δρόμους του Βελιγραδίου. Ο θρύλος του μπάσκετ Ντέγιαν Μποντιρόγκα, υποψήφιος με τη λίστα, συμμετείχε ενεργά στους εορτασμούς για την εκλογική νίκη.

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν μετά από διετείς φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν υψηλή, ενώ καταγράφηκαν καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες και περιστατικά έντασης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συνολικά, 6.451.292 πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 18 εκλογικούς συνδυασμούς για τις 250 έδρες της Εθνοσυνέλευσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσίευσε το Κέντρο για Ελεύθερες Εκλογές και Δημοκρατία (Cesid) και το Ipsos, με βάση το 56% του καταμετρημένου δείγματος, η «Φοιτητική λίστα» αναδεικνύεται πρώτη με 52,1% των ψήφων, λαμβάνοντας 138 έδρες.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το απερχόμενο κόμμα «Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Ενωμένη Σερβία» με 39,3%, το οποίο λμαβάνει 104 έδρες για την Ενωμένη Σερβία.

Βούτσιτς: Χάσαμε

Σε μήνυμά του προς τον Σερβικό λαό, ο απερχόμενος πρόεδρος με το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) ανακοίνωσε την ήττα του από τη «Φοιτητική Λίστα», η οποία συσπείρωσε δυνάμεις που ζητούσαν πολιτική αλλαγή και ουσιαστική αντιμετώπιση της διαφθοράς.

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«Δεν έχουμε ακόμη τελικά αποτελέσματα, με βάση το δείγμα, είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές, κέρδισε η «Λίστα του φοιτητικού μπλοκ», θα έχουν μεταξύ 135 και 140 εδρών, εμείς έχουμε περίπου 105, κανείς άλλος δεν μπήκε στο κοινοβούλιο», δήλωσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το εκλογικό αποτέλεσμα βάζει τέλος στη 14ετή διακυβέρνησή του και σηματοδοτεί μια νέα πολιτική εποχή για τη Σερβία.

Ωστόσο, οι προεδρικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν τον Δεκέμβριο, καθώς η δεύτερη θητεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έληξε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτές, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρεται ως ένας από τους πιθανούς υποψηφίους από τη λίστα που κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές.

Έστησαν χορό στο στρατηγείο της «Λίστας των Φοιτητών» -Παρών ο Μπιντιρόγκα

Τρελοί πανηγυρισμοί στήθηκαν στο εκλογικό αποτέλεσμα αφού τα μέλη της Φοιτητικής Λίστας στη Σερβία έστησαν χορό γιορτάζοντας τη νίκη τους μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

Το «παρών» έδωσε και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος είναι υποψήφιος με τη Φοιτητική Λίστα.

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«Σήμερα, πάνω απ' όλα, η Σερβία αγωνίζεται για την ελευθερία και για την επιστροφή μιας χώρας που έχει καταληφθεί», δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Βελιγράδι.

Ο μπασκετμπολίστας, Ντέγαν Μποντίρογκα / Φωτογραφία AP

Σημειώνεται ότι, ο Μποντιρόγκα ήταν πολύ δραστήριος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, διαμένοντας συχνά στη Σερβία και εμφανιζόμενος στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του κόμματος, και τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στις περισσότερες εκδηλώσεις.

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Στους δρόμους του Βελιγραδίου ξέσπασαν πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με τα αυτοκίνητα να κορνάρουν και τους φοιτητές να φωνάζουν «νίκη» και «τελείωσε».

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«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούστηκε η φωνή του λαού», είπε ο Ράντομιρ Σάϊτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών στην έδρα του κινήματός του. «Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον», πρόσθεσε.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον της διαφθοράς, με αφορμή τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ, το 2024.

Στα ύψη η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή των ψηφοφόρων, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ανεξάρτητης οργάνωσης παρακολούθησης εκλογών CRTA, η εκλογική συμμετοχή ανήλθε στο 67,6% έως τις 19:00.

Παράλληλα, τα σερβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες, πιέσεις σε ψηφοφόρους και παρατηρητές, καθώς και περιστατικά έντασης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Η Πρόεδρος της Βουλής της Σερβίας και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Άνα Μπρνάμπιτς, δήλωσε από την πλευρά της ότι «Όσο μεγαλύτερη είναι η προσέλευση, τόσο μεγαλύτερη είναι η νομιμότητα και αυτά είναι τα αναμφισβήτητα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν απόψε».

