Reuters: Πώς οι εκλογές στην Ουγγαρία θα επηρεάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία -Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τον Όρμπαν - iefimerida.gr

Στις εκλογές της Κυριακής, το διακύβευμα φαίνεται να είναι πολύ πιο ευρύ από το ποιος θα κυβερνά στο εξής την Ουγγαρία, σημειώνει σε ανάλυσή του το Reuters.

«Το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει την πορεία του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται στάσιμη εδώ και καιρό», σημειώνει στην ανάλυσή του ο Μπάλατς Κοράνι, Ούγγρος αναλυτής του διεθνούς πρακτορείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από 16 συναπτά έτη στην εξουσία, ο Βίκτορ Ορμπάν, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια ήττα η οποία αν έρθει, αναμένεται να έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Ουγγαρία

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον πολιτικό του αντίπαλο, κεντροδεξιό και προερχόμενο από το κόμμα του Όρμπαν, Πέτερ Μαγιάρ να προηγείται με μεγάλη διαφορά.

Ο Πέτερ Μαγιάρ φιλοδοξεί να «εκθρονίσει» από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας τον Βίκτορ Όρμπαν / Εικόνα AP

Κάποιες μετρήσεις «βλέπουν» τον Μαγιάρ να εξασφαλίζει πλειοψηφία δύο τρίτων στην επόμενη βουλή, ενώ ο ιστότοπος προβλέψεων Polymarket εκτιμά τις πιθανότητες νίκης του σε περίπου 70%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όρμπαν, ένας «Ευρωπαίος» 16 χρόνια στην εξουσία

Ο Όρμπαν, που θεωρείται στις Βρυξέλλες συνομιλητής του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει έρθει σε σύγκρουση με την κυρίαρχη φιλελεύθερη κεντροδεξιά τάση της ΕΕ, που παίρνει σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας. Αντίθετα εκείνος, υιοθετεί τη ρητορική «κατά του πολέμου», υπονοώντας πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδέχεται τους όρους που προτείνουν οι Τραμπ και Πούτιν για τη σύναψη μιας συμφωνίας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός φέρεται επίσης να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο ώστε η ΕΕ να μην εκταμιεύσει κονδύλια σχετικά με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, όπως η δικαιοσύνη, η μετανάστευση και τα δικαιώματα των LGBTQ+ ατόμων.

Ο Βίκτορ Όρμπαν συνηθίζει το χειροφίλημα στις κυρίες, εδώ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν / AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Όρμπαν φαίνεται πως αξιοποιεί τη θέση της Ουγγαρίας στην ΕΕ για να μετριάσει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις προς τη Μόσχα και να καθυστερήσει τη χορήγηση δανείων προς το Κίεβο.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι είναι ένας χριστιανός πατριώτης, που πολεμάει τη φιλελεύθερη «woke» ατζέντα της ΕΕ και υιοθετεί μια ρεαλιστική στάση στην εξωτερική πολιτική, διατηρώντας φιλικές σχέσεις με πολιτικούς παρόμοιας λογικής όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι επικριτές του λένε ότι είναι ένας διεφθαρμένος, ακροδεξιός εθνικιστής, ο οποίος έχει συστηματικά διαλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα από το εσωτερικό της ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πολλά χρόνια, έμοιαζε «ακούνητος» στην εξουσία. Όμως οι κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται, πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως για ρωσική επιρροή και η υποτονική οικονομική ανάπτυξη σπρώχνουν πλέον τον Ορμπαν προς μια ιστορική ήττα.



Ο Τραμπ στηρίζει τον Όρμπαν με κάθε τρόπο

Δεν συμβαίνει συχνά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για να στηρίξει έναν υποψήφιο, παραμονές εκλογών. Κι όμως ο Τζέι Ντι Βανς στάθηκε δίπλα στον Όρμπαν, σε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση την Τρίτη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στήριξε ενεργά την προεκλογική εκστρατεία του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν / AP

Ήταν εκεί που έγινε το τηλεφώνημα στον ίδιο τον Τραμπ, προκειμένου να τον ρωτήσει ποια είναι η γνώμη του για την Ουγγαρία. «Πηγαίνετε στις κάλπες το Σαββατοκύριακο, στηρίξτε τον Βίκτορ Όρμπαν, γιατί αυτός σας υποστηρίζει», είπε ο Βανς κλείνοντας την ομιλία του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 68% των Ούγγρων θέλουν αλλαγή στη σχέση της χώρας με την ΕΕ

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, μια δημοσκόπηση έδειξε ότι υπάρχει τεράστια επιθυμία για αναπροσαρμογή των σχέσεων της χώρας με την Ένωση.

Η έρευνα, που διεξήχθη από το think tank European Council on Foreign Relations (ECFR), διαπίστωσε ότι το 77% των ψηφοφόρων υποστηρίζει την ένταξη στην ΕΕ, το 57% των ερωτηθέντων «εμπιστεύονται» την Ένωση και το 68% επιθυμεί τουλάχιστον κάποια αλλαγή στη σχέση της Ουγγαρίας με την ΕΕ.

Ενώ η επιθυμία για αλλαγή ήταν ισχυρότερη (91%) μεταξύ των υποστηρικτών του Πέτερ Μαγιάρ, σχεδόν οι μισοί (45%) ψηφοφόροι του κόμματος Όρμπαν επιθυμούν επίσης μια νέα αρχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Fidesz - το κόμμα του Όρμπαν - δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τη συνέχιση της συμμετοχής της Ουγγαρίας στην ΕΕ (65%) και ότι «εμπιστεύεται» την Ένωση (64%), ενώ μια μεγάλη μειοψηφία (43%, σε σύγκριση με το 66% του συνολικού πληθυσμού) υποστήριξε ακόμη και την ένταξη της Ουγγαρίας στο ευρώ.

Μπορεί ο Μαγιάρ να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της Ουγγαρίας στην ΕΕ;

Ο αναλυτής του Reuters μιλά για το ερώτημα «του ενός εκατομμυρίου». Καθώς ο Μαγιάρ προέρχεται από το κόμμα του Όρμπαν και ο ίδιος αποκαλεί εαυτόν «συντηρητικό», η αλλαγή ίσως αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση.

Ο Μαγιάρ υπόσχεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ και βασικός λόγος να το κάνει είναι η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι δυνητικά κρίσιμο, καθώς η αντίσταση της Ουγγαρίας έχει εμποδίσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και έχει αναγκάσει πολλές φορές την ΕΕ να αποφασίσει για κυρώσεις προς τη Ρωσία πιο ήπιες από αυτές που τα περισσότερα κράτη θα ήθελαν.

Ο νεαρός επίδοξος πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα περιορίσει τη ρωσική επιρροή, θα αποκαταστήσει πολλούς από τους ελέγχους και τις ισορροπίες που καταργήθηκαν από τον Όρμπαν και θα ξεριζώσει τη διαφθορά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, όπως και ο Όρμπαν, υιοθετεί σκληρή στάση στο θέμα της μετανάστευσης και έχει δεσμευτεί να αμφισβητήσει τον μηχανισμό κατανομής του προϋπολογισμού της ΕΕ.