Εκλογές στο Ισραήλ: Σπάει ρεκόρ 50ετίας η συμμετοχή -Το 55,7% των πολιτών έχει ήδη ψηφίσει - iefimerida.gr

Σε ποσοστά-ρεκόρ καταγράφεται η προσέλευση των πολιτών του Ισραήλ στις κάλπες, καθώς διεξάγονται οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προσέλευση στις κάλπες κατέρριψε κάθε ρεκόρ από το 1973, με το 55,7% των πολιτών να έχει ψηφίσει μέχρι τις 16:00. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή επιβεβαίωσε πως πάνω από τρία εκατομμύρια Ισραηλινοί είχαν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν την εκλογική διαδικασία μία εβδομάδα νωρίτερα, στήνοντας 850 εκλογικά τμήματα σε στρατιωτικές βάσεις εντός και εκτός συνόρων. Η συμμετοχή των στρατιωτών κατέγραψε επίσης αισθητή αύξηση σε σχέση με το 2022.

Ο μακροβιότερος ηγέτης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιμετωπίζει τον πρώην αρχηγό του στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν καθαρό νικητή, καθιστώντας δύσκολο τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και από τις δύο πλευρές.

Η μαζική προσέλευση των Αράβων Ισραηλινών στις κάλπες αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άιζενκοτ, αν και αποκλείει τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, ενδέχεται να χρειαστεί την υποστήριξή τους για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα για τις πρώτες εκλογές από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τους ψηφοφόρους να έχουν ως γνώμονα τους πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο, αλλά και το Ιράν.

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Μέχρι τις 16:00 σήμερα, το 55,7% των πολιτών είχε ψηφίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Το ποσοστό είναι αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με το 47,5% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη ώρα στην εκλογική διαδικασία του 2022.

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

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Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Πρόκειται για την υψηλότερη καταγεγραμμένη συμμετοχή έως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην εκλογική ιστορία του Ισραήλ από το 1973, έτος κατά το οποίο άρχισε η τήρηση ωριαίων στατιστικών στοιχείων. Μέχρι εκείνη την ώρα είχαν ψηφίσει τουλάχιστον τρία εκατομμύρια Ισραηλινοί.

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Ο γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λιβνέ, σχολίασε σχετικά: «Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που διατηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973».

Στα ύψη η προσέλευση των στρατιωτών

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το ποσοστό συμμετοχής των στρατιωτών των IDF στις εκλογές ανέρχεται στο 48% έως τη 1 μ.μ.

Φωτογραφία: AP

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Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στις προηγούμενες εκλογές του 2022, η συμμετοχή την ίδια ώρα ανερχόταν στο 44,4%. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν τη διαδικασία ψηφοφορίας για τις εθνικές εκλογές πριν από μία εβδομάδα, με 850 εκλογικά τμήματα να έχουν στηθεί σε στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και σε περιοχές πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ.

Ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ, με 19 χρόνια στην εξουσία, ζητεί άλλη μία θητεία από τον ισραηλινό λαό.

Ο κύριος αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού και υποστηρικτής των δυνάμεων ασφαλείας, στοχεύει να τον εκθρονίσει με την υποστήριξη κομμάτων της δεξιάς, του κέντρου, αλλά και ορισμένων κομμάτων της αριστεράς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση, χωρίς κανέναν από τους δύο ηγέτες να αντιμετωπίζει εύκολο δρόμο προς την εξουσία.

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Εάν αμφότεροι δεν καταφέρουν να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό στο κοινοβούλιο των 120 εδρών, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Οι αντίπαλοί του κατάφεραν να τον εμποδίσουν να εξασφαλίσει νέα θητεία μόνο μία φορά από το 2009, και αυτό χρειάστηκε τέσσερις αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε δύο χρόνια. Ωστόσο, επέστρεψε στην εξουσία μόλις 18 μήνες αργότερα.

Η αραβική συμμετοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική

Οι Άραβες Ισραηλινοί προσήλθαν μαζικά στις κάλπες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Νετανιάχου προσπάθησε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, προειδοποιώντας για την αυξημένη συμμετοχή τους.

Φωτογραφία: AP

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Φωτογραφία: AP

Ο Άιζενκοτ αποκλείει τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξή τους για να απομακρυνθεί ο Νετανιάχου από την εξουσία.

Παράλληλα, επικρίνει τη βία των Εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη και αντιτίθεται στους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζει πλέον τη λύση των δύο κρατών.