Εκλογές στη Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει τον διάσημο Ολυμπιονίκη Τεντί Ρινέρ για πρόεδρο - iefimerida.gr

Τεράστια αίσθηση προκάλεσε στη Γαλλία η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ολυμπιονίκη του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης τζουντόκα με καταγωγή από την Γουαδελούπη και σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού, με βίντεο που ανήρτησε χθες στα social media δήλωσε ότι μπαίνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, προκαλώντας έκπληξη και αναταραχή.

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Όπως όλοι οι υποψήφιοι για τη γαλλική προεδρία, ο Ρινέρ πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές στήριξης (parrainages) από εκλεγμένους αξιωματούχους για να συμμετάσχει επίσημα στις εκλογές.

Στο πλευρό του ο Μακρόν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «C à vous» χθες, Δευτέρα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν - ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για άλλη θητεία- χαιρέτισε αυτή την απροσδόκητη ανακοίνωση και χαρακτήρισε την υποψηφιότητα του Τεντί Ρινέρ «κάτι καλό».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κάποιος σαν τον Τεντί Ρινέρ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος πρωταθλητής, αποφάσισε να συμμετάσχει σε αυτή την προεδρική συζήτηση και να συνεισφέρει τις πεποιθήσεις του, τις ιδέες του και το ταλέντο του. Αυτό μόνο ωφελεί την χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Ο 37χρονος Ρινέρ μίλησε στη σύνοδο «Επιλέξτε τη Γαλλία», που διοργάνωσε τον Μάιο του 2025 το Μέγαρο των Ηλυσίων με θέμα την οικονομική ελκυστικότητα, ενώ έχει συναντήσει τον Μακρόν αρκετές φορές κατά την διάρκεια της καριέρας του στο τζούντο, την οποία δεν σκοπεύει να σταματήσει αμέσως, εάν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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Ρινέρ για πρόεδρο στηρίζει και ο Ολάντ

Ευνοϊκά βλέπει την υποψηφιότητα του Ρινέρ – ο οποίος ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «ούτε δεξιό, ούτε αριστερό» - και ο προκάτοχος του Μακρόν, ο Φρανσουά Ολάντ.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 2012 έως το 2017, δηλωσε σχετικα: «Οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Γνωρίζω καλά τον Τεντί Ρινέρ. Τον χαιρέτισα ως αθλητή. Η πολιτική είναι ένας διαφορετικός τομέας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής δεν έχει θέση σε αυτόν. Αλλά οι προεδρικές εκλογές δεν είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

Ο Ρινέρ, θα πρέπει να «ενώσει» την χώρα, σύμφωνα με τον Ολάντ. «Ποτέ δεν κάνεις τίποτε μόνος σου ούτε στο τζούντο ούτε στον αθλητισμό ούτε στην πολιτική. Έτσι, κάποια στιγμή, πρέπει να φέρεις κοντά όλους όσοι θέλουν να ανοικοδομήσουν την Γαλλία. Θα υπάρξουν και άλλοι. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος θα φθάσει στην γραμμή τερματισμού» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 2 Μαΐου 2027. Ο νυν πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας λόγω του συνταγματικού ορίου των δύο συνεχόμενων θητειών.