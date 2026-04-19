Εκλογές στη Βουλγαρία: Πρώτος ο ρωσόφιλος Ράντεφ με 37,5%, σύμφωνα με τα exit polls - iefimerida.gr

Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια, το κόμμα του Ρούμεν Ράντεφ συγκεντρώνει το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ