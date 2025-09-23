Έκλεισε το μικρόφωνο στον Ερντογάν ενώ καταφερόταν κατά του Ισραήλ στον ΟΗΕ - «Σαμποτάζ» καταγγέλλουν τουρκικά ΜΜΕ [βίντεο] - iefimerida.gr

Το μικρόφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σίγησε στη διάρκεια ομιλίας του στον ΟΗΕ, όπου καταφερόταν κατά του Ισραήλ, πυροδοτώντας αντιδράσεις στην Τουρκία για το κατά πόσον ήταν εσκεμμένο ή τεχνικής φύσης το θέμα.

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια της «Διεθνούς Διάσκεψης για την Εξεύρεση Λύσης για το Παλαιστινιακό Ζήτημα και την Εφαρμογή της Λύσης Δύο Κρατών» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και το μικρόφωνο του Τούρκου προέδρου σίγησε με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών από την έναρξη της ομιλίας του, εμποδίζοντας το ακροατήριο να ακούσει τον Ερντογάν να ολοκληρώνει την τοποθέτησή του.

Πριν κοπεί ο ήχος ο Ερντογάν είχε πει ότι «συμβαίνει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή μας εδώ και σχεδόν δύο χρόνο λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης. Το μακελειό στη Γάζα, που έχει στοιχίσει τις ζωές άνω των 65.000 ανθρώπων συνεχίζεται με πλήρη σφοδρότητα. Ουδείς που διαθέτει συνείδηση μπορεί να αποδεχθεί αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια γενοκτονία».

Ο ήχος κόπηκε την ώρα που ο Ερντογάν έλεγε «από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα δίχως εμπόδια και το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα....».

ΜΜΕ καταγγέλλουν «σαμποτάζ» στον Ερντογάν παρά την εξήγηση της τουρκικής προεδρίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας με ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι το μικρόφωνο του Ερντογάν σίγησε αυτόματα, καθώς υπάρχει περιορισμός χρόνου πέντε λεπτών στις ομιλίες των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και τριών λεπτών για άλλους ομιλητές.

«Η ομιλία του Προέδρου μας περιορίστηκε σε 5 λεπτά εντός αυτού του πλαισίου. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα να μην επιτραπεί στον Πρόεδρό μας να μιλήσει ή να διακοπούν τα λόγια του», αναφέρει η δήλωση της τουρκικής προεδρίας, εξηγώντας ότι η ομιλία του Ερντογάν υπερέβη το χρονικό όριο επειδή «διακοπτόταν κατά καιρούς από χειροκροτήματα», με αποτέλεσμα το μικρόφωνο να κλείσει αυτόματα στο πεντάλεπτο. Σημειώνει δε ότι και ο πρόεδρος της Ινδονησίας αντιμετώπισε παρόμοια αυτόματη διακοπή του μικροφώνου βάσει των ίδιων διαδικαστικών κανόνων.

Αλλά παρά την επίσημη εξήγηση, ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ άφησαν να εννοηθεί ότι το περιστατικό μπορεί να ήταν σαμποτάζ στον Ερντογάν, αν και δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.