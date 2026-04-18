Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ -Μόνο με έγκριση του Ιράν η διέλευση - iefimerida.gr

Σε ανακοίνωσή του, ο ιρανικός στρατός δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του».

O λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να άρουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό των λιμανιών του Ιρανικού Κόλπου.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν αναφέρει ότι αυτό σημαίνει ότι η βασική ναυτιλιακή οδός «είναι ξανά κλειστή και η διέλευση απαιτεί την έγκριση του Ιράν».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έκλεισαν λίγο μετά την έναρξη της αμερικανικής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν υποστήριζε ότι η διέλευση ήταν δυνατή με την έγκριση του Ιράν, αλλά όχι για «εχθρικά» πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, πολύ λίγα πλοία έκαναν τη διέλευση στην πράξη, με τις αναταραχές να επηρεάζουν σοβαρά τις παγκόσμιες οικονομίες και να εκτινάσσουν τις τιμές της ενέργειας.

Η πρώτη μεγάλη κυκλοφορία πλοίων μετά από επτά εβδομάδες

Το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έρχεται μετά την άρση του αποκλεισμού χθες για όσο διαρκεί η εκεχειρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα συνεχιστεί κανονικά.

Η κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού αυξήθηκε για λίγο σήμερα το πρωί και υπήρξε διέλευση νηοπομπής δεξαμενόπλοιων. Ωστόσο οι δραστηριότητες ανεστάλησαν και πάλι.