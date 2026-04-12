Εκλογές στην Ουγγαρία: Ήττα του Όρμπαν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα -Στο 21% των ψήφων το κόμμα του Μαγιάρ κερδίζει 128 έδρες - iefimerida.gr

Ακριβώς στις 20:00 ώρα Ελλάδας (19:00 ώρα Ουγγαρίας) έκλεισαν οι κάλπες για τις κρίσιμες ουγγρικές εκλογές﻿.

Στην Ουγγαρία δεν υπάρχουν exit polls και έτσι η καταμέτρηση ξεκίνησε αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων. Στις 21:40, με καταμετρημένο το 21% των ψήφων, το κόμμα της αντοπλίτευσης Tisza κέρδιζε 128 έδρες και το κόμμα του Όρμπαν 62, επί συνόλου 199 εδρών του ουγγρικού κοινοβουλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής που μετέδωσε στις 20:05 το Reuters, το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza προβλεπόταν να κερδίσει 135 έδρες στο Κοινοβούλιο των 199 εδρών. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 57% των ψήφων, μπροστά από το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, καθιστώντας τον ηγέτη του Πέτερ Μαγιάρ σε απόλυτο νικητή, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη δημοσκόπηση του 21 Research Centre έδειξε το κόμμα Tisza να συγκεντρώνει το 55% των ψήφων και να κερδίζει 132 έδρες.

Δεν υπάρχουν exit polls στην Ουγγαρία, αλλά ορισμένες από αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής, που διεξάγονται πριν από τις εκλογές αλλά δημοσιεύονται μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, έχουν αποδειχθεί ακριβείς στο παρελθόν.

Οι δύο δημοσκοπήσεις ήταν οι τελευταίες που διεξήχθησαν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και δημοσιεύθηκαν μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τη συμμετοχή, κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και είναι χαρακτηριστικό ότι μισή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες είχε ψηφίσει το 77,8% του εκλογικού σώματος, όταν τέσσερα χρόνια πριν η συμμετοχή είχε φτάσει στο 62%.

Ήττα του Όρμπαν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών και οι δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα χάσει έπειτα από 16 χρόνια, από τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο Μαγιάρ θα μπορέσει να κυβερνήσει, καθώς ο Όρμπαν στα χρόνια της εξουσίας του έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό και θεσμικό ναρκοπέδιο για να εμποδίσει τον αντίπαλό του να κυβερνήσει την Ουγγαρία αν κερδίσει τις εκλογές.

