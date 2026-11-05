Έκκληση Ζελένσκι από την Ισπανία για βοήθεια από χώρες της Λατινικής Αμερικής στην ανακατασκευή του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας - iefimerida.gr

Τη στήριξη της Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής για την ανασυγκρότηση του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, οι υποδομές της χώρας έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, καθιστώντας αναγκαία τη διεθνή συνδρομή για την ανοικοδόμησή τους.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 30ης Ιβηρο-αμερικανικής Συνόδου στην ισπανική πρωτεύουσα, ο ηγέτης της Ουκρανίας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή διεθνή συνδρομή ώστε να προχωρήσει η ανακατασκευή και η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών.

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Ζήτησε εξοπλισμό και καλώδια

Ο Ζελένσκι προσδιόρισε τις άμεσες ανάγκες της χώρας του σε υλικά, αναφέροντας λεπτομερώς: «Χρειαζόμαστε υλικά, περισσότερα υλικά: μετασχηματιστές, ηλεκτρικά καλώδια, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και διάφορους τύπους γεννητριών, τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου».

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, οι πρόεδροι της Γουατεμάλας και της Ονδούρας, Μπερνάρδο Αρέβαλο και Νάσρι Ασφούρα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

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Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «εταιρείες στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια», φέρνοντας ως παραδείγματα «μετασχηματιστές που προέρχονται από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αργεντινή και την Κολομβία», «ηλεκτρικά καλώδια από τη Χιλή» και «ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, καλώδια και γεννήτριες που κατασκευάζονται στην Ισπανία».

Τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Χρειαζόμαστε εξοπλισμό συμβατό με το δίκτυό μας ηλεκτρικής ενέργειας και τον χρειαζόμαστε γρήγορα. Παρακαλούμε, λοιπόν, να μας παρέχετε άμεση υποστήριξη διευκολύνοντας την επικοινωνία με τις εταιρείες και τις παραγωγικές σας δυνατότητες, ώστε αυτές οι προμήθειες να φτάσουν στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό».

Ανησυχία για την αμερικανική στήριξη

Η επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη στην Ισπανία, έπειτα από την παρουσία του στο Βερολίνο, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο νέων διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αναζήτηση ειρηνευτικής λύσης και στον απόηχο της πρόσφατης προσέγγισης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες στο Κίεβο σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής υποστήριξης, καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται για έναν απαιτητικό χειμώνα υπό τη σκιά των σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών.

Έπειτα από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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Σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ZDF, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την άποψη ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενισχύει την «ελπίδα» για αυξημένη στήριξη του Κιέβου από την Ουάσινγκτον.