Ημέρα εθνικού πένθους στον Λίβανο, εύθραυστη η εκεχειρία -Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν το Μ. Σάββατο - iefimerida.gr

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται με εκατοντάδες νεκρούς και σοβαρές καταστροφές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, ωστόσο η εκεχειρία κρίνεται δύσκολη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς διευκρινίζει πως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας.

Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί τις ΗΠΑ να επιλέξουν μεταξύ εκεχειρίας ή συνέχισης του πολέμου μέσω του Ισραήλ.

Ο Λίβανος κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους για τα 182 θύματα των ισραηλινών επιθέσεων.

Το Ιράν ανακοινώνει νέα δρομολόγια για πλοία στο Στενό του Ορμούζ λόγω πιθανών ναρκών,

Η κατάσταση περιγράφεται ως «στο όριο» και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Παράλληλα, οι προετοιμασίες για τη συνάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ το Μεγάλο Σάββατο συνεχίζονται. Ωστόσο, η Τεχεράνη απειλεί με αποχώρηση από τη συμφωνία και διατήρηση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ως αντίδραση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Τεταμένη η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εν όψει συνομιλιών στο Πακιστάν

Πέρασαν πάνω από 24 ώρες μετά τη συμφωνία για εκεχειρία, με το Ιράν, και τις ΗΠΑ να προετοιμάζουν την ατζέντα για τις συνομιλίες που ξεκινούν το Μ. Σάββατο στο Πακιστάν. Η εφαρμογή της συμφωνίας αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς κράτη του Κόλπου καταγγέλλουν ιρανικά χτυπήματα και το Ισραήλ συνεχίζει επιθέσεις στον Λίβανο, με εκατοντάδες θύματα.

Στο διπλωματικό μέτωπο, η ομάδα διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας παρά τις πρόσφατες παραβιάσεις που εντοπίζει το ιρανικό κοινοβούλιο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε ότι η κατάρρευση της εκεχειρίας εξαρτάται από τις αποφάσεις του Ιράν, ενώ διευκρίνισε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δεν ήταν μέρος της συμφωνίας.

Παράλληλα, υπήρξε σύγχυση γύρω από τις προτάσεις 10 σημείων του Ιράν, με τον Βανς να υποστηρίζει ότι η πρώτη εκδοχή πιθανόν συντάχθηκε από το ChatGPT και απορρίφθηκε, ενώ η δεύτερη αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον Λίβανο και η ένταση στην περιοχή θέτουν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία, καθώς οι συνομιλίες στο Πακιστάν αναμένονται με μεγάλη προσοχή.

Πεζεσκιάν: «Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο από τις βασικές προϋποθέσεις στη συμφωνία εκεχειρίας»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο αποτελεί «βασική προϋπόθεση» για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε εκεχειρία ή στη συνέχιση του πολέμου μέσω του Ισραήλ.

Ημέρα εθνικού πένθους σήμερα στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κήρυξε την Πέμπτη 9 Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους για τα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων, που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους και προκάλεσαν 890 τραυματισμούς. Οι επιθέσεις στοχοποίησαν αμάχους, ενώ ο Σαλάμ καλεί σε κινητοποίηση όλων των πολιτικών και διπλωματικών πόρων της χώρας για την αναχαίτισή τους. Οι αριθμοί των θυμάτων παραμένουν προσωρινοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η εκεχειρία δεν σηματοδοτεί το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εάν δεν επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας του.

Ιράν: Νέα δρομολόγια για πλοία στο Στενό του Ορμούζ λόγω ναρκών

﻿Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ακολουθούν δρομολόγια πιο κοντά στις ιρανικές ακτές, λόγω πιθανής παρουσίας ναρκών στις συνήθεις διαδρομές. Η είσοδος στον Κόλπο γίνεται ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, ενώ η έξοδος ακολουθεί νότια του νησιού, πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Παρά τη συμφωνία δύο εβδομάδων για κατάπαυση πυρός με τις ΗΠΑ, η ναυσιπλοΐα παραμένει υπό έλεγχο, με τις διελεύσεις να μειώνονται κατά σχεδόν 95% σε σχέση με περιόδους ειρήνης. Το Στενό παραμένει κρίσιμο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου σημείωσαν μείωση μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, αν και οι τιμές παραμένουν υψηλότερα από τα επίπεδα πριν την κλιμάκωση των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της αγοράς σε γεωπολιτικές εντάσεις.

Η περιοχή παραμένει σε αναβρασμό, με την ισορροπία ανάμεσα σε στρατιωτική κλιμάκωση και διπλωματική προσπάθεια να κρέμεται κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού.