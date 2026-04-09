BBC: Γιατί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν μοιάζει ασταθής και κινδυνεύει να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή - iefimerida.gr

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία δείχνει έντονη αστάθεια και αντιφατικά μηνύματα.

Σε μια ημέρα που χαρακτηρίζεται από δραματικές μετατοπίσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε από τη ρητορική της πλήρους καταστροφής του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο «πολιτισμός του Ιράν θα πεθάνει απόψε», σε δηλώσεις ότι το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν αποτελεί «εφικτή βάση για διαπραγματεύσεις».

Η αλλαγή αυτή έρχεται στο πλαίσιο μιας ευαίσθητης εκεχειρίας που επιτρέπει προσωρινή ανακούφιση για τους αμάχους στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων μετά την κήρυξη πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκεχειρία και οι περιορισμοί της

Σύμφωνα με το ﻿BBC, η προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν καλύπτει τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σειρά σφοδρών και θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την εκεχειρία «εύθραυστη» και προσωρινή, ενώ και οι δύο πλευρές έχουν ισχυρά κίνητρα να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντι Βανς, περιέγραψε την εκεχειρία ως «εύθραυστη ανακωχή».

Διπλωματική ρητορική και διεκδικήσεις νίκης

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ισχυρίζονται ότι σημείωσαν στρατηγική υπεροχή. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, δήλωσε ότι πρόκειται για «ιστορική και συντριπτική στρατιωτική νίκη», ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η ανθεκτικότητα του Ιράν και η δυνατότητα ελέγχου του Στενού του Ορμούζ της δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει:

Αναγνώριση στρατιωτικού ελέγχου του Στενού του Ορμούζ

Αποζημιώσεις

Άρση κυρώσεων

Απελευθέρωση παγομενων κεφαλαίων

Οι απαιτήσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από την αμερικανική πλευρά, δημιουργώντας ένα σύνθετο πλαίσιο για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

Ανατροπή σχεδίων για αλλαγή καθεστώτος

Παρά τις αρχικές δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, αυτό παραμένει ισχυρό και πλέον συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως πλήρης εταίρος. Οι εσωτερικοί αντίπαλοι του καθεστώτος που πίστευαν σε γρήγορη πτώση του δεν βλέπουν πλέον λόγο αισιοδοξίας.

Η επιβίωση του Ιράν ενισχύει τη θέση του στις διαπραγματεύσεις, ειδικά γύρω από κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ και η δυνατότητα διεκδίκησης οικονομικών όρων, όπως διόδια από διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι γεωπολιτικές συνέπειες και ο ρόλος της Κίνας

Η Κίνα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις προετοιμασίες για την εκεχειρία και πιθανώς θα επηρεάσει καθοριστικά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους, ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ, έχουν υποστεί φθορά λόγω των απειλών Τραμπ, ενώ οι χώρες του Κόλπου ενδέχεται να επανεξετάσουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις με την Ουάσιγκτον.