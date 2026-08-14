Εκατοντάδες συλλήψεις στην Γαλλία για εμπρησμό -Σοκάρει ο αριθμός των ανηλίκων υπόπτων ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να φλέγεται - iefimerida.gr

Σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία από την αρχή του καλοκαιριού ως ύποπτοι για την πρόκληση δασικών πυρκαγιών, την ώρα που οι φλόγες εξακολουθούν να απειλούν περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου έχουν τεθεί υπό κράτηση 474 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 183 ανήλικοι, για περιστατικά που συνδέονται με δασικές πυρκαγιές. Περίπου το 70% των συλληφθέντων θεωρείται ύποπτο ότι προκάλεσε τις φωτιές σκόπιμα, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να τις προκάλεσαν κατά λάθος.

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Εκαντάδες συλλήψεις για εμπρησμό στην Γαλλία

Η είδηση έρχεται ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη κύμα πυρκαγιών, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες για τα αίτια των εμπρησμών και να αναζητούν όσους μπορεί να ευθύνονται για τις καταστροφές.

Μεταξύ των περιστατικών που εξετάζουν οι γαλλικές αρχές βρίσκεται και μια φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, για την οποία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, είχε συλληφθεί ένας 15χρονος. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά τον Ιούλιο είχε τραγική κατάληξη, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν την Παρασκευή στην εκκένωση περισσότερων από 525 κατοίκων από το χωριό Luglon, στην περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Μια νέα πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες σε σχεδόν 1.100 εκτάρια πευκοδάσους, το οποίο είχε μετατραπεί σε εύφλεκτη ύλη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

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«Η κατάσταση είναι δυσμενής και η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται», δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος Gilles Clavreul. Περίπου 500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έξι αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Οι δρόμοι προς το χωριό έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Το Luglon βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως ο κόλπος του Arcachon και η χερσόνησος Lège-Cap-Ferret. Εκεί, δύο τεράστιες πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου κατέστρεψαν περισσότερα από 50.000 εκτάρια, ενώ έως και 220.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με το AFP.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εμφάνιση συχνότερων και πιο ακραίων καιρικών φαινομένων. Η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία στεγνώνουν το έδαφος και τα υδάτινα αποθέματα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η Ευρώπη, μάλιστα, θερμαίνεται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

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Φωτιές σε Ισπανία και Γερμανία

Η Γαλλία, ωστόσο, δεν είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με την πύρινη απειλή. Την Παρασκευή, περίπου τρεις στους πέντε Ευρωπαίους αντιμετώπιζαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 30 βαθμών Κελσίου, ενώ περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε περιοχές όπου ο υδράργυρος έφτανε ή ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς.

Στη δυτική Γερμανία, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους νωρίς την Παρασκευή και κατέφυγαν σε σχολείο, καθώς πυρκαγιά στο δάσος Hürtgen πλησίασε σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το χωριό Gey. Η παρουσία εγκαταλελειμένων πυρομαχικών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις από πυρομαχικά που εξερράγησαν μέσα στις φλόγες. Ο γερμανικός στρατός συνέδραμε με άρματα μάχης και ελικόπτερα.



Στην Ισπανία, πυρκαγιά στη βορειοανατολική χώρα έχει κατακάψει περισσότερα από 9.000 εκτάρια, οδηγώντας στην εκκένωση 16 πόλεων και χωριών. Ο στρατός χρειάστηκε μάλιστα να μεταφέρει τα λείψανα τριών βασιλιάδων της Αραγονίας του 11ου αιώνα από το μοναστήρι San Juan de la Peña, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν. Στη νότια Ισπανία, ακόμη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην επαρχία Huelva έχει κάψει 31.000 εκτάρια και ανάγκασε περίπου 700 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.