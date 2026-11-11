«Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» -Στη... φόρα οι ιδιωτικές συνομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν με Γαλλίδα δημοσιογράφο - iefimerida.gr

Δύο χρόνια ιδιωτικών συνομιλιών με τον Εμανουέλ Μακρόν, στις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος μιλά χωρίς περιστροφές για τους αντιπάλους του και τις πολιτικές εξελίξεις, μέχρι και το μέλλον του φέρνει στο φως ένα νέο βιβλίο.

Πρόκειται για το βιβλίο της Γαλλίδας δημοσιογράφου Φρανσουάζ Ντεγκουά με τίτλο: «Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου» (Vous êtes tous trop durs avec moi), που κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Robert Laffont.

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Περιλαμβάνει ιδιωτικά μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω Telegram ο Γάλλος πρόεδρος και η δημοσιογράφος, χωρίς εκείνος να γνωρίζει ότι οι συνομιλίες τους θα αποτελούσαν τελικά το περιεχόμενο μιας έκδοσης, γράφει το Euronews σε σχετικό του ρεπορτάζ. Επισημαίνει μάλιστα ότι αποσπάσματα δημοσιεύθηκαν αρχικά από τη Le Figaro και το περιοδικό Marianne, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά του Μακρόν, μακριά από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η Φρανσουάζ Ντεγκουά, πρώην σύμβουλος της Σεγκολέν Ρουαγιάλ του σοσιαλιστικού κόμματος, πρώην πολιτική συντάκτρια του France Inter και τακτική σχολιάστρια σε τηλεοπτικές εκπομπές, καταγράφει συνομιλίες που εκτείνονται σε διάστημα περίπου δύο ετών.

Eμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία AP

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Πώς ξεκίνησε η επικοινωνία με τη δημοσιογράφο

Η επικοινωνία των δύο φέρεται να ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν η Ντεγκουά είχε εκφράσει μέσω της πλατφόρμας Χ τη στήριξή της στην Μπριζίτ Μακρόν, η οποία βρισκόταν τότε στο στόχαστρο θεωριών συνωμοσίας που υποστήριζαν ψευδώς ότι είναι άνδρας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία να της στείλει μήνυμα, ευχαριστώντας την για τη δημόσια παρέμβασή της. «Σας ευχαριστώ και η σύζυγός μου επίσης. Πέρα από τις πολιτικές διαφορές, αυτό που μετράει είναι τα λόγια σας», της έγραψε, υπογράφοντας με τα αρχικά «EM».

Η δημοσιογράφος συνέχισε την επικοινωνία μαζί του και οι ανταλλαγές μηνυμάτων επεκτάθηκαν σε ζητήματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής, στις σχέσεις του με τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και στην προσωπική του αποτίμηση για τα χρόνια στην εξουσία.

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Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και το μήνυμα για την Λεπέν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Μακρόν στην απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, μετά τις ευρωεκλογές, μια κίνηση που οδήγησε σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές και σε ένα κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό τοπίο.

Παρά το γεγονός ότι ο αριστερός συνασπισμός του Νέου Λαϊκού Μετώπου αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές, ο Μακρόν δεν είχε πρόθεση να αναθέσει σε αυτόν τον σχηματισμό την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Στα μηνύματά του αναφέρεται ειδικότερα στη Λουσί Καστέ, την οποία είχε προτείνει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο για την πρωθυπουργία.

«Μόνο εκείνη και όλοι εσείς πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί στο Ματινιόν», έγραψε, αναφερόμενος στην πρωθυπουργική κατοικία. Σε άλλο μήνυμα, μάλιστα, υποστήριξε ότι το πραγματικό πολιτικό αποτέλεσμα της διάλυσης ήταν υπέρ του Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν: «Δεν κερδίσατε εσείς. Το RN κέρδισε».

Ο Γάλλος πρόεδρος, πάντως, υπερασπίζεται την απόφασή του, απορρίπτοντας την άποψη ότι επρόκειτο για έναν απερίσκεπτο πολιτικό χειρισμό. «Αυτή η διάλυση, που μου κόστισε τόσο πολύ από κάθε άποψη, πάντως κράτησε το RN εκεί που ήταν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήταν έτοιμο για το φθινόπωρο, αλλά όχι για τον Ιούνιο», ανέφερε, εξηγώντας τη δική του ανάγνωση για τα κίνητρα και τις συνέπειες της απόφασής του.

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Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Τα σχόλια για Ατάλ, Μελανσόν και Ολιβιέ Φορ

Στις ιδιωτικές συνομιλίες του ο Μακρόν δεν διστάζει να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής, ακόμη και πρώην στενούς συνεργάτες του.

Για τον πρώην πρωθυπουργό του, Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την πολιτική του διαδρομή, ο πρόεδρος εμφανίζεται επικριτικός: «Του δώσαμε πάρα πολλά. Όλη την ώρα. Υπερβολικά πολλά».

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν, τη χαρακτηρίζει «τρελή», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να πετύχει. «Η στρατηγική της LFI είναι τρελή, αλλά δεν πιστεύω σε αυτήν», γράφει.

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Αντίθετα, θετικά είναι τα σχόλιά του για τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ. «Είναι καλός τύπος, πολύ καλός, ο Ολιβιέ», σημειώνει, εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να διεκδικήσει την προεδρία. «Να κατέβει, Ολιβιέ. Οι άλλοι είναι άχρηστοι. Αν τους πάρουμε έναν έναν!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τον ενθαρρύνει να αναμετρηθεί πολιτικά με τον Μελανσόν, επικαλούμενος και τη δική του εμπειρία: «Έλα τώρα, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να προχωρήσει, μπορεί να αναμετρηθεί. Εγώ αναμετρήθηκα μαζί του, δεν είναι εύκολο, αλλά τα καταφέρνουμε».

Eμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία AP

«Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου»

Ο Γάλλος πρόεδρος διαμαρτύρεται επίσης για δημοσιεύματα που θεωρεί επιθετικά, αλλά και για δημοσιογράφους που σχολιάζουν τις πολιτικές του χωρίς να έχουν προηγουμένως συναντηθεί μαζί του.

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«Δεν είναι τρία άρθρα που κάνουν τη διαφορά», αναφέρει, επιχειρώντας να υποβαθμίσει την επίδραση της αρνητικής δημοσιότητας. Ωστόσο, σε άλλο μήνυμα εκφράζει πιο άμεσα την ενόχλησή του: «Συχνά, εσείς και οι δικοί σας είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου».

Τον Ιούνιο του 2026, καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Μακρόν επιχειρεί να κάνει και έναν απολογισμό της διακυβέρνησής του. «Έχουμε αλλάξει πράγματα μέσα σε οκτώ χρόνια... Συχνά, εσείς και οι δικοί σας είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου», γράφει.

Παράλληλα, αφήνει ορισμένες ενδείξεις για τα σχέδιά του μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, την άνοιξη του 2027, καθώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Όταν η Ντεγκουά τον ρωτά για δημοσίευμα της εφημερίδας Le Journal du Dimanche, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να εργαστεί για τον δισεκατομμυριούχο Ξαβιέ Νιέλ, ο Μακρόν απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.

«Απόλυτες ανοησίες», απαντά, ενώ όταν η δημοσιογράφος τού αναφέρει και άλλα ονόματα δισεκατομμυριούχων ως πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες του, ξεκαθαρίζει τη θέση του: «Δεν θα πάω να εργαστώ για κανέναν. Προτιμώ ένα μικρό σπίτι δικό μου από ένα μεγάλο σπίτι άλλων. Σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθώ με επιχειρήσεις, θα είναι δικές μου και σκέφτομαι μάλλον εκτός Γαλλίας. Αλλά δεν θα είμαι ούτε υπάλληλός τους ούτε υπόχρεός τους. Ποτέ».