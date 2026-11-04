Εξελέγη νέος εισαγγελέας στην Ουγγαρία σε μια κίνηση κατά της διαφθοράς της εποχής Όρμπαν - iefimerida.gr

Σε μία κίνηση που στοχεύει στην απόδοση ευθυνών για υποθέσεις διαφθοράς, οι Ούγγροι νομοθέτες εξέλεξαν σήμερα νέο γενικό εισαγγελέα.

Η ενέργεια αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ για τη λογοδοσία του προκατόχου του, του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, και των συνεργατών του.

Το κοινοβούλιο επικύρωσε τον διορισμό του Πέτερ Φέγιες, ενός 65χρονου πρώην εισαγγελέα, ο οποίος πρόσφατα είχε συνταξιοδοτηθεί. Ο διορισμός του πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι έρευνες για διαφθορά στα ανώτατα κλιμάκια εντείνονται στη χώρα.

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Ήδη, τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονται υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων ο Γκιόργκι Ματόλτσι, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας για 12 μήνες και εθεωρείτο από τον Όρμπαν ως το «δεξί του χέρι».

Ο Φέγιες έλαβε 139 ψήφους υπέρ και έξι κατά σε μυστική ψηφοφορία στην εθνοσυνέλευση των 199 μελών, όπου το κόμμα Tisza του Μάγιαρ κατέχει πλειοψηφία άνω των δύο τρίτων.

Ανοίξουν ξανά οι φάκελοι για υποθέσεις διαφθοράς επί Όρμπαν

Το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν και ο σύμμαχός του, το κόμμα KDNP, μποϊκόταραν τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

«Στο όνομα όλων των Ούγγρων, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να τρέμετε, κλέφτες: Και όλοι οι άλλοι εγκληματίες επίσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μάγιαρ, λίγο μετά την ορκωμοσία του Φέγιες για εννεαετή θητεία.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την εισαγγελία είχε κλονιστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Όρμπαν, με επικριτές να κατηγορούν τον θεσμό ότι είχε επικεντρωθεί στην προστασία του στενού κύκλου του πρώην πρωθυπουργού από κάθε έλεγχο.

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Σε δηλώσεις του στον συντηρητικό ιστότοπο Valasz Online, ο Φέγιες υπογράμμισε ότι «η έμφαση πρέπει να δοθεί στον επαγγελματισμό, την ταχύτητα και την ανεξαρτησία έναντι της πολιτικής», δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να ανοίξει ξανά απόρρητους φακέλους.

Μετά την εκλογή του, ο νέος γενικός εισαγγελέας ζήτησε συγγνώμη ενώπιον του κοινοβουλίου για «ορισμένες αποφάσεις που έλαβε η εισαγγελία τον τελευταίο καιρό - ή για την αδράνειά της - οι οποίες δικαίως και κατανοητά τραυμάτισαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Η εκλογή αυτή έρχεται μετά την απόρριψη ενός πρώτου υποψηφίου τον περασμένο μήνα, λόγω υποψιών για εμπλοκή του αδελφού του στην υπόθεση της ουκρανικής «χρυσής αυτοκινητοπομπής». Η υπόθεση αφορούσε την αναχαίτιση θωρακισμένων οχημάτων της κρατικής ουκρανικής τράπεζας Oschadbank τον Μάρτιο, κατά την οποία επτά υπάλληλοι συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν εκατομμύρια δολάρια, ευρώ και ράβδοι χρυσού.

Ο προηγούμενος γενικός εισαγγελέας είχε υποβάλει την παραίτησή του τον Ιούλιο, υπό την πίεση του Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να απαλλάξει την Ουγγαρία από «όλες τις μαριονέτες» του Βίκτορ Όρμπαν. Η αποχώρησή του συνδέθηκε επίσης με τη διαμάχη γύρω από την υπόθεση της «χρυσής αυτοκινητοπομπής».

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Η συγκεκριμένη επιχείρηση, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο Βίκτορ Όρμπαν εστίαζε στην απειλή για την ασφάλεια που, κατά τη γνώμη του, αντιπροσώπευε το Κίεβο, είχε ως αποτέλεσμα την παύση της δίωξης. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία επιστράφηκαν.

Ωστόσο, η σχετική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση, ο Παλ Φύρχτ, παραιτήθηκε τον Ιούνιο, αφού δήλωσε ότι τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί υπέδειχναν άμεση εμπλοκή του Βίκτορ Όρμπαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ