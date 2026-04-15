Ειρηνικός: Τέσσερις διακινητές ναρκωτικών νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους [βίντεο] - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Τέσσερις διακινητές ναρκωτικών νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους [βίντεο]

Αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό / Φωτογραφία X
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ακόμη έναν αμερικανικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό.

Την είδηση ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), καθώς συνεχίζεται η αμφιλεγόμενη εκστρατεία πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με τουλάχιστον 174 νεκρούς -- εκ των οποίων 11 τις τελευταίες ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε σκάφος «επιδιδόμενο σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» και πως «τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του πλεούμενου.

Παρόμοια επιχείρηση είχε ήδη σκοτώσει δυο ανθρώπους προχθές Δευτέρα, ενώ άλλοι δυο βομβαρδισμοί σκότωσαν πέντε άνδρες το Σάββατο.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς την αμερικανική αγορά -- έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ειρηνικός διακινητές ναρκωτικών βομβαρδισμός ΗΠΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

