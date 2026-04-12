Η ειρηνευτική συμφωνία δεν είναι μακριά, αν οι ΗΠΑ τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν - iefimerida.gr

Η ειρηνευτική συμφωνία δεν είναι μακριά, αν οι ΗΠΑ τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν

Μασούντ Πεζεσκιάν / Φωτογραφία: AP
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Η ειρηνευτική συμφωνία «δεν απέχει πολύ», αν οι ΗΠΑ τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρει ότι τα [διπλά στάνταρ» των ΗΠΑ και ο «ολοκληρωτισμός» αποτέλεσαν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι το Ιράν είναι «πλήρως προετοιμασμένο» να καταλήξει σε μια «ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τα διεθνή νομικά πλαίσια, η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι μακριά», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιρανικών ΜΜΕ, ο Πεζεσκιάν αξιοποίησε την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο για να καταδικάσει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε χώρες του Κόλπου στην εκτόξευση επιθέσεων κατά του Ιράν. Παρά τις εντάσεις αυτές, χαρακτήρισε τις γειτονικές χώρες του Κόλπου «αδέλφια» και επιβεβαίωσε την επιθυμία της Τεχεράνης να δημιουργήσει ένα πλαίσιο περιφερειακής ασφάλειας που θα αποκλείει «εξωτερικές δυνάμεις».

